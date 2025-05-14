包租代管房屋稅擬降至1% 北市議會初審過關

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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市都發局提出修正包租代管減徵房屋稅自治條例，原訂稅率1.2%，議會法規會審議認為誘因不足，降至1%後通過，將送大會討論，若通過後，盼讓房東釋出房屋，協助更多弱勢。

台北市議會法規委員會今天審議台北市都市發展局提出修正「台北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」案。

北市都發局長簡瑟芳報告，因應中央修正房屋稅，考量北市房屋稅徵收條例針對公益出租的稅率不同，提出修正自治條例送議會法規會審議。

她指出，依台北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例，徵收稅率有所不同，分別為1.5%和1.2%，因中央修正房屋稅率，北市規劃修正稅率，一律修改為1.2%。

北市議會法規委員會審議時，議員認為市府提出誘因不足，恐難達成政策初衷。國民黨台北市議員徐弘庭說，市府提出修正條例是盼民眾響應公共住宅政策，但依實際狀況而言，房東恐遇到需繳稅等狀況，不願意釋出房屋，直言如要優惠應降低稅率。

民進黨台北市議員許淑華也認為市府提出調降房屋稅率，誘因恐不足，無法增加包租代管的房源。

簡瑟芳答詢，具體建議比照台北市房屋稅徵收自治條例，只要全國僅持有1戶且供自住而房屋現值在一定金額以下房屋稅為1%的規定。此建議讓現場議員認為可行度高。

國民黨台北市議員吳世正、民進黨議員許淑華皆指出，調降後能提高民眾參加包租代管誘因，又可協助弱勢，且可讓其他縣市跟進。

民進黨台北市議員陳賢蔚詢問若稅率調降為1%，是否影響稅收。列席北市財政局長胡曉嵐答詢，若依原修改稅率1.2%，稅損約新台幣6500萬元，若改1%，稅損約8000萬元。多名議員認為北市稅收應可因應。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞詢問與市府配合的包租代管業者家數和媒合戶數。都發局官員回應有3家業者，北市媒合約4100多戶，加中央約9000多戶，媒合總數約1.3萬戶。他要求若議會通過，市府應積極宣導。

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市議會法規會最後通過「台北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」修正案。簡瑟芳會後接受聯訪說，法規會討論時，議員認為包租代管政策主要是協助弱勢，希望提出更多誘因，吸引房東釋出房屋增加房源。

她表示，因此在會議提出可參考北市房屋稅徵收自治條例，把稅率1.2%降至為1%，若議會大會通過，可追溯至去年7月，也就是去年7月之後加入包租代管的房東，都可適用1%房屋稅率。（編輯：張銘坤）1140514