屏東集團婚禮抽東京、曼谷蜜月機票 16日起報名

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（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）屏東縣集團婚禮6月22日登場，除送新人新台幣1萬元提貨券、婚紗造型服務，婚禮當天加碼抽日本東京、泰國曼谷雙人來回蜜月機票，明天上午9時起線上報名，限額30對新人。

屏東縣長周春米表示，婚禮當天除抽機票及總價值8萬元家電禮品，8月前到恆春半島蜜月旅行，還可參加月月抽好禮活動。

她說，為鼓勵年輕人結婚、生育，屏東縣政府擔起「神隊友」角色，第1名新生兒發給生育津貼2萬元，第2名以上新生兒生育津貼調升到3萬元，父母同時還可申請到宅母嬰照護月嫂80小時免費服務，展現屏東支持成家心意。

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根據屏縣府民政處新聞稿，集團婚禮整體設計採用溫柔浪漫配色，當天設置「新人專屬拍貼機」為新人免費拍攝甜蜜合照。除集團婚禮，「520我愛你」熱門結婚登記日，屏東各戶政事務所布置浪漫結婚拍照專區，規劃「520幸福週」多元活動，14日到20日完成結婚登記可獲精美好禮。

民政處說，集團婚禮只要其中一方設籍屏東，並於今年3月1日到6月22日（含當日）期間完成結婚登記就可報名，額滿為止，活動詳情可查詢民政處官網或電洽08-7320415分機3134。（編輯：李明宗）1140515