加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／蔡英文訪英國 中央社特派直擊現場
首頁 / 地方

北竿機場擴建座談 地方盼興建期間飛機維持起降

2025/5/15 19:19（5/15 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院交通委員會召委、民眾黨籍立委林國成（前左2）以及國民黨籍立委陳雪生（前左3）15日赴北竿鄉考察並舉行「北竿機場擴建工程說明會」。中央社記者潘欣彤攝 114年5月15日
立法院交通委員會召委、民眾黨籍立委林國成（前左2）以及國民黨籍立委陳雪生（前左3）15日赴北竿鄉考察並舉行「北竿機場擴建工程說明會」。中央社記者潘欣彤攝 114年5月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣15日電）立法院交通委員會今天在馬祖舉辦北竿機場擴建說明會，地方多位民代均強調，盼機場跑道擴建期間飛機能維持起降，降低對北竿民生、觀光與就業市場衝擊。

立法院交通委員會今天至北竿鄉考察，由召委、民眾黨立委林國成，與國民黨立委陳雪生，與北竿鄉民意代表、意見領袖等召開「北竿機場擴建工程說明會」，並由民航局於說明北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程第1期建設計畫，及北竿機場停車場費率調整情形。

民航局場站工程組組長林宏憲簡報時指出，北竿機場現行跑道僅1150公尺，不僅需起飛限重56人，加上受天候等限制113年平均取消率達16.95%，4月份航班取消率更高達38.2%。

林宏憲說明，第1期工程範圍包括圍堤、開挖造地與跑道整建，目前仍在基礎設計階段，預計於118年起正式動工，並於125年完工。完工後除ATR72-600機型將可全載重起飛，航班取消率更可望降至4.8%，還能夜間起降。

會中，包含國民黨連江縣議員周瑞國、北竿鄉長吳金平、北竿鄉民代表會副主席國民黨籍王芳瑤等，均希望北竿機場擴建期間，班機仍能維持正常起降。且機場若關閉，不僅影響北竿觀光業，更將減少就業機會，對民眾生計衝擊巨大，盼施工前能充分與民間溝通，應有完善配套措施。

民航局長何淑萍於會中強調，北竿機場因起降難度高，駕駛員飛這條航線前需受特殊訓練，也就是以人力管控飛航風險。故民航局對擴建北竿機場的考量，並非投資效益，而是透過改善硬體條件，提升飛航安全。

google news透過 Google News追蹤中央社

何淑萍進一步說明，因擴建工程涉及跑道延長，加上施工機具高於跑道端點等因素，勢必影響飛機起降，但須等到細部設計出爐後，才能估算出機場實際封閉期間。工程勢必有黑暗期，但希望能以類似今天會議形式，不斷與北竿民眾溝通。

林國成認為，民航局在執行機場擴建工程細部規劃時，需廣泛納入民眾意見，並隨時透過連江縣政府，告知北竿民眾與北竿鄉公所。陳雪生則說，北竿機場擴建不光為鄉親，而是讓台灣甚至全世界觀光客能到馬祖，故建設勢在必行，但民航局規劃相關配套時，需傾聽民眾需求。（編輯：林恕暉）1140515

林國成
立院交委會與連江縣府座談 聚焦交通船補貼問題立院交委會考察連江縣 台馬4號海纜拚115年完工
陳雪生
民進黨：離島條例修法涉幫中國洗產地 請國民黨撤案附身分證影本首案 罷團：陳雪生案一階達標暫不送件
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：