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520登記結婚送金鏟子 嘉市府鼓勵新人增產報國

2025/5/20 14:54（5/20 15:06 更新）
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520的諧音是「我愛你」。嘉義市政府為鼓勵新人結婚生子，只要在20日當天於東、西區戶政事務所登記結婚，就可獲得金鏟子和雙囍對杯。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年5月20日
520的諧音是「我愛你」。嘉義市政府為鼓勵新人結婚生子，只要在20日當天於東、西區戶政事務所登記結婚，就可獲得金鏟子和雙囍對杯。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年5月20日
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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市政府在520日子準備金鏟子和雙囍對杯，只要今天在戶政事務所登記結婚就送新人，鼓勵新人結婚生子，並留下珍貴回憶；截至中午，東西區戶政事務所有13對新人登記。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，今天登記結婚的新人楊男與陳女2人是國中同班同學，畢業後就沒有繼續聯絡。2人出社會後，楊男至陳女經營的寵物美容店巧遇，彼此又熟絡起來，並進一步交往。陳女特別選在520這天登記，希望留下難忘紀念與回憶。

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嘉義市政府在520這一天，特別準備「祝福賀卡」、以及嘉義市城隍廟及九華山地藏庵贊助的「金鏟子」和「雙囍對杯」，送給在520這個特殊日子登記結婚的新人，盼能鼓勵市民結婚生子。

嘉義市長黃敏惠表示，市府推出多項好康措施，包括提供生育津貼、托育補助及育兒津貼等。去年更推出多項婦幼健康補助方案，包含補助孕婦產前檢查、育齡癌友凍卵補助及凍精補助、新生兒罕見疾病自費篩檢補助、提供弱勢嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗、補助孕婦乘車券等，讓市民安心成家、放心生小孩。（編輯：張銘坤）1140520

#戶政事務所
#黃敏惠
#嘉義市政府
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