彰化縣兒童弦樂團赴沖繩交流 用音樂牽起台日情誼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化縣立兒童弦樂團日前赴日本沖繩進行音樂文化交流，21名小樂手用樂器與當地小朋友和藝術團體同台演出，促進台日青少年文化交流與情感連結，也透過音樂橋梁讓世界聽見彰化。

彰化縣政府主辦的「彰化縣114年度縣立兒童弦樂團沖繩音樂文化交流活動」，5月11日由彰化縣長王惠美在員林演藝廳授旗，來自彰化的21名小樂手16日先前往沖繩島袋小學校交流，17日則在沖繩市民小劇場演出。

透過 Google News 追蹤中央社

彰縣府今天透過新聞稿分享，在沖繩市民小劇場演出的曲目有「卡農」、充滿人文氣息的「台灣民謠」及沖繩民謠「島唄」，日本知名和胡音樂團體琉球特派少女、沖繩市兒童合唱團等同場演出，獲得滿場掌聲與熱烈回響。

彰化縣教育處長蔡金田表示，交流活動不僅讓學生站上國際舞台，更讓他們從實際體驗中感受到音樂無國界的感動；不少團員也分享這是人生中難忘的一刻，期許未來持續精進音樂表現，成為傳遞文化的橋梁。（編輯：張雅淨）1140520