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水雉繁殖季登場 台南通報獎勵金申請開跑

2025/5/28 17:04
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市政府於水雉繁殖季辦理「水雉繁殖通報獎勵金」措施，今年度已開始受理申報，實施區域農民主動通報農地範圍內發現水雉巢位並成功孵化幼鳥，每巢核發獎勵金新台幣3000元。

台南市政府農業局森林及自然保育科長朱健明今天在宣導記者會說明，配合農業部林業及自然保育署推動「114年度瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫」，鼓勵農民參與生態友善耕作，推動瀕危物種保育工作，於水雉繁殖季期間辦理「水雉繁殖通報獎勵金」措施。

朱健明指出，今年度實施區域有官田區、下營區、六甲區、柳營區、麻豆區、鹽水區，主動通報農地範圍內發現水雉繁殖巢位，並成功孵化幼鳥者，每巢核發獎勵金新台幣3000元，相關申請流程可至所在地區公所填報。

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他說，水雉俗稱「菱角鳥」或「凌波仙子」，是台南市的市鳥，於民國78年被公告為第二級珍貴稀有保育類動物，主要棲息在浮葉性植物或菱角田中，繁殖期為每年5月至9月，透過生態服務給付提供誘因，鼓勵民眾採取對瀕危物種族群及重要棲地保護有利作為。

朱健明指出，已有越來越多農民願意改採低干擾、高生態價值耕作方式，市府將持續與農民、民間團體合作，促進農民與自然環境的共生共榮。（編輯：李淑華）1140528

朱健明
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