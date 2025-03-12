外來種刺軸含羞木易危害水庫 台南加強防除

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府推動防除外來入侵值物，除了銀膠菊、小花蔓澤蘭、銀合歡等民眾較熟悉種類外，還在少數地點發現會阻礙河川水流及水庫淤積的刺軸含羞木，盼民眾協助通報移除。

台南市政府農業局森林及自然保育科長朱健明今天在宣導記者會中表示，台南常見外來入侵植物有銀膠菊、小花蔓澤蘭、香澤蘭、銀合歡等，隨著氣溫回暖，銀膠菊進入生長旺盛期，常在荒地、河川沿岸、農地、道路旁及棄耕地等區域蔓延生長，民眾可加以防除。

朱健明表示，銀膠菊防治方式主要以人力或簡單器具進行拔除，農地可用農耕機具翻除，降低種子發芽率，拔除後植株可置於黑色塑膠袋中悶腐，避免種子擴散，防除時建議穿長袖、戴手套與口罩，並在作業後立即洗手清潔，可防止花粉或腺毛造成過敏反應。

他說，還有一種民眾較陌生的外來入侵植物刺軸含羞木，台南最早發現的地方是虎頭埤風景區，已由管理單位移除，最近則是在國道3號東山服務區、吉貝耍大排等地點曾發現。

朱健明指出，刺軸含羞木又稱美洲含羞木，是原產於南美洲的含羞科植物，全株生有毛茸和銳刺，所分泌的含羞草素能壓抑其他植物生長，因好水性強，常生長在溼地，且生命力強繁殖快速，可長到2公尺高，數量多時會阻礙河川水流或導致水庫淤積。

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他說，刺軸含羞木種子產量極高，焚燒處理反而會提高發芽率，要連根整棵拔除才能有效防治，建議用機械工具處理，民眾若發現時可向各區公所或農業局通報。

朱健明表示，防除外來入侵植物是長期抗戰，須全年不分季節、不間斷進行，才能有效遏止擴散，以確保本土原生植物與生態系統健康發展。（編輯：謝雅竹）1140312