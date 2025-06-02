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新北公立及非營利幼兒園招生 6/3抽籤

2025/6/2 10:12（6/2 10:31 更新）
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新北市政府教育局表示，新北市114學年度公立及非營利幼兒園招生，將於6月3日中午12時辦理抽籤作業，同步提供線上直播。（教育局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年6月2日
新北市政府教育局表示，新北市114學年度公立及非營利幼兒園招生，將於6月3日中午12時辦理抽籤作業，同步提供線上直播。（教育局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年6月2日
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（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市政府教育局今天表示，新北市114學年度公立及非營利幼兒園招生，6月3日將辦理抽籤作業；提醒家長報到期限到4日下午6時，逾時未報到，視同放棄錄取資格。

教育局發布新聞稿指出，公立及非營利幼兒園招生已於5月23至27日完成登記資格審件，並於5月29日前完成補件審查。抽籤作業將於6月3日中午12時，由教育局以線上直播方式辦理。

教育局長張明文表示，今年公立及非營利幼兒園招生報名持續採「多志願、不限園數」的選填機制，每名幼生所填志願皆有機會正取，若未正取也會依第一志願排序列備取，提供家長更大彈性，也提高幼兒錄取的可能性。

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教育局表示，抽籤將於3日中午12時開始，並同步線上直播，結果於下午3時公告「新北市公立及非營利幼兒園招生網站」（https://kid123.ntpc.edu.tw），家長屆時可上網查詢結果。

教育局特別提醒，正取生採「線上報到」方式辦理，報到時間自6月3日下午3時起至6月4日下午6時止，逾時未報到，視同放棄錄取資格；請家長務必依照時間至招生網站完成報到，以保障孩子入園權益。（編輯：吳素柔）1140602

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