台南山區芒果減產 警方啟動護果專案加強巡邏

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南山區栽種的芒果進入採收期，今年受天候影響著果率不佳，各主要產地農會皆預估產量大約僅往年3成左右，價格上漲。警方規劃「護果專案」，結合民力守護農民心血。

台南市政府警察局玉井分局今天舉辦「護果專案誓師大會」，除宣布勤務部署作為，並會向果農加強宣導裝設監視器、感應照明燈、嚇阻發報器等設備，增加自我防護能力。

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玉井警分局長劉柏陞表示，警方並鼓勵相毗鄰各果園規劃區域自衛巡邏，由各果園負責人及其工作人員共同不定時巡邏，一旦發現可疑人、車，可即時向警方通報，員警將於第一時間到達。警方將在夜間及清晨值勤時均開啟警示燈，嚇阻宵小入侵。

玉井警分局提供資料指出，護果專案針對轄區水果分布區域及果農提出申請區域，綜合規劃納入護果巡邏路線，由各分駐（派出）所結合社區巡守隊、義警、民防等民力，規劃整體警民力量合作，加強密集巡邏，配合執行臨檢、便衣埋伏等勤務，防止農產品遭竊。（編輯：張雅淨）1140603