高市診所協會助疫情熱區診療 首批快篩到位

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，快篩試劑需求量增，高雄市診所協會近日參與團體洽購快篩試劑機制，優先配置至疫情熱區，首批快篩今天配送至基層診所。

高雄市診所協會透過新聞稿表示，5月28日參與高雄市衛生局邀集所轄醫事團體召開的用藥及快篩試劑會議，會後決議參與團體洽購快篩試劑機制，讓各診所會員能更快更有效率獲得快篩試劑，首批已於今天配送至診所。

高雄市診所協會指出，針對基層醫療院所試劑洽購的問題，上月會議決定以團體協助洽購機制，確保快篩試劑供應穩定，並得以優先配置至疫情熱區，高雄市診所協會也全力參與此機制，讓各會員診所更有效率獲得快篩試劑，縮短配送時間，滿足緊急需求。

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協會指出，快篩洽購機制不僅減輕診所採購負擔，也將大幅提升高雄市的篩檢覆蓋率，有助衛生單位精準掌握疫情動態；將持續與廠商保持密切聯繫，確保防疫物資充足，共同守護高雄市民的健康與安全。

協會也呼籲，民眾應維持良好衛生防護習慣，落實戴口罩、勤洗手，有疑似症狀的民眾儘速就近至診所進行快篩診療，高雄市診所協會將持續配合高雄市政府。（編輯：謝雅竹）1140603