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計畫補助配合款用途惹議 花縣府：先給急需建設

2025/6/3 22:10（6/3 22:56 更新）
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無黨籍花蓮縣議員黃玲蘭（圖）3日總質詢關心「增裕公所建設財源專案補助款」用途，質疑縣府用於基礎建設，沒落實配合重大計畫地方公所配合款。中央社記者張祈攝 114年6月3日
無黨籍花蓮縣議員黃玲蘭（圖）3日總質詢關心「增裕公所建設財源專案補助款」用途，質疑縣府用於基礎建設，沒落實配合重大計畫地方公所配合款。中央社記者張祈攝 114年6月3日
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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮縣政府今年編列約新台幣1.5億元，用於補助鄉鎮市公所爭取計畫型補助所需配合款，但有花蓮縣議員指已用1億餘元在基礎建設；花縣府今天說，先給鄉鎮急需建設。

無黨籍花蓮縣議員黃玲蘭、民主進步黨籍花蓮縣議員林則葹在花蓮縣議會質詢時表示，「增裕公所建設財源專案補助款」編列1億5600萬元；黃玲蘭說，根據縣府提供支用情形，截至3月就花掉1億餘元用於柏油重鋪、道路護欄修復與排水溝等基礎建設。

黃玲蘭說，這些經費花縣府民政處就有2億餘元預算可支應，不應用專案款，且秀林鄉、卓溪鄉及萬榮鄉等原住民鄉只拿到30萬元，不合理且違背議會附帶決議。

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花縣府財政處長劉台文答詢表示，這筆專案款預算第一優先是補助配合款，有餘裕才給各鄉鎮，由於計畫型補助款被中央政府凍結，先給鄉鎮急需基礎建設，省下公所基建的錢，就可留作未來配合款使用。

至於3原鄉僅各30萬部分，劉台文說，3原鄉沒向縣府提需求。（編輯：李明宗）1140603

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#花蓮縣政府
#花蓮縣議會
花蓮縣議會3日總質詢，有議員關心「增裕公所建設財源專案補助款」用途，財政處長劉台文（圖）答詢表示，先給鄉鎮急需基礎建設。中央社記者張祈攝 114年6月3日
花蓮縣議會3日總質詢，有議員關心「增裕公所建設財源專案補助款」用途，財政處長劉台文（圖）答詢表示，先給鄉鎮急需基礎建設。中央社記者張祈攝 114年6月3日
花蓮縣政府今年編列約新台幣1.5億元，用於補助鄉鎮市公所爭取計畫型補助所需配合款，但遭指已用1億餘元在基礎建設，民主進步黨籍花蓮縣議員林則葹3日提出質詢。中央社記者張祈攝 114年6月3日
花蓮縣政府今年編列約新台幣1.5億元，用於補助鄉鎮市公所爭取計畫型補助所需配合款，但遭指已用1億餘元在基礎建設，民主進步黨籍花蓮縣議員林則葹3日提出質詢。中央社記者張祈攝 114年6月3日
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