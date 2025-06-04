屏縣警推上網查交通違規照片 解決紙本不清晰爭議

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（中央社記者黃郁菁屏東縣4日電）屏東縣政府警察局推出「交通違規照片查詢」系統，解決以往因紙本照片尺寸小、畫質不佳衍生爭議；即日起民眾僅須輸入車牌號碼、舉發單編號及驗證碼，即可查閱清晰照片。

屏東縣政府警察局今天透過新聞稿表示，交通隊指出，過去曾有民眾因無法清楚辨識違規相片，對舉發產生質疑，甚至提出申訴。新系統上線不僅讓民眾可第一時間掌握違規事實，如對舉發內容有異議，也可即時提出釐清與申復，減少行政訴願資源耗費，實現執法效率與民眾權益雙重保障。

屏東縣警局說明，民眾可透過警察局及交通隊官方網站，進入便民服務專區查詢違規照片。僅須輸入車牌號碼、舉發單編號，及驗證碼等3項資訊，即可即時查閱清晰照片，無須臨櫃辦理。系統同時採用資訊安全與隱私保護設計，確保查詢過程安全可靠。

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屏東縣警局表示，因應行動裝置使用習慣，警局也在交通罰單上設置QR Code，民眾可直接以手機掃描跳轉至查詢頁面，快速輸入驗證碼後，即可立即查看違規相片，進一步簡化查詢流程、提升便捷性。

屏東縣政府警察局長戴台㨗表示，交通違規照片查詢系統建置，象徵警察執法方式數位轉型，能即時提供事證、明確資訊，讓民眾有感、也有據可循。希望透過這項服務，不僅提升交通執法透明度，也促進民眾守法自律，共同維護安全順暢用路環境。（編輯：黃名璽）1140604