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台中COVID-19重症增 衛生局：抗病毒藥物足夠

2025/6/4 14:09
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）國民黨台中市議員張廖乃綸今天憂心中市COVID-19重症個案高於其他5都，衛生局表示，中市累計重症患者比較多，但死亡數卻相對較少，顯見醫療院所較為謹慎醫療病患。

張廖乃綸在台中市議會市政總質詢時指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速升溫，要求衛生局與中央協調，盡速補足快篩試劑，並會同新聞局、民政局等單位，加強防疫宣導。

張廖乃綸根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，今年第21週全台COVID-19門診、急診就診人次達4萬1402人次，比前一週及去年同期都高出很多，中部地區的就診人次更是增加了1倍以上。

張廖乃綸指出，根據疾管署統計，截至4日上午7時為止，台中市併發重症累計病例數高達105人，比台北市49人、新北56人、桃園58人、高雄67人及台南43人都高出很多。

張廖乃綸認為，疾管署預估，6月底、7月初疫情達最高峰，全台單週就醫將超過20萬人次，希望衛生局盡快跟中央聯繫，補足抗病毒藥物及快篩。此外，中市府新聞局、民政局等單位也要協助衛生局加強宣導，提醒民眾打疫苗、出入公共場所及搭乘大眾運輸工具戴口罩等。

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衛生局長曾梓展答詢表示，COVID-19疫情確實攀升，台中市累計重症患者比較高，但死亡數卻相對較少，顯見台中市的醫療院所較為謹慎醫療病患。

曾梓展指出，台中市的抗病毒藥物目前足夠的，快篩劑確實不足，市府會跟中央協調。此外，台中市COVID-19疫苗施打率為6都第5，最近隨著疫情發展，平均每週施打數約2000人，比4月成長約4倍，衛生局會加強宣導。（編輯：陳清芳）1140604

曾梓展
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