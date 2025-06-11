澎湖望安離島建構聯防網 超萌浪浪小白加入行列

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（中央社澎湖縣11日電）宣導防詐反毒，澎湖縣政府警察局望安分局不遺餘力，與在地民宿等建構完善「旅宿聯防網」，發現可疑，只要「一鍵通報」即可，連島上酷似蠟筆小新的浪浪「小白」，也是防詐反毒的一員。

澎湖望安分局長黃一航表示，詐騙集團的手法，比手機系統更新還快，毒品更是隱蔽得像魔術師變戲法，10日帶著防詐成員挨家挨戶宣導防詐反毒，期讓轄區島上治安更安全。

黃一航表示，望安分局配合在地觀光的熱點，在島上推出不樣的防詐反毒奇招，把警方的防線延伸到旅宿第一線，與民宿業者建立起通報聯繫機制，築起一道「反詐防毒」的前哨線，讓每一客房都成為守護社區安全的哨兵。

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望安分局防詐反毒列車在島上進行宣導時，島上一家民宿飼養爆紅酷似日本卡通蠟筆小新當中的犬隻「小白」，在看到陌生人或可疑的人，都會叫兩聲來告知，超萌的舉動，就連宣導人員也開玩笑說，「小白雖非官方代言的汪汪，但至少可升格當線民，協力守護防作反毒這條防線」。

澎湖望安分局表示，防詐反毒列車，除了在島上持續宣導，讓反詐與反毒不再是口號，而是遍布在島嶼上每個角落的實戰部署，讓全民一起做好防詐反毒的工作，守護著島上的安全。（編輯：李淑華）1140611