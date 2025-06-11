2025高雄同志大遊行「豪彩投」 首次移師鳳山舉行

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）2025高雄同志大遊行主題為「豪彩投Voting with Pride」，首度選在鳳山區舉行，將於11月29日登場。主辦單位說，遊行將結合2026年地方選舉，呼籲民眾「自豪投票、為平權發聲」。

社團法人高雄市同志遊行聯盟協會等團體今天舉行「2025高雄同志大遊行系列活動暨高雄同志公民運動」發布記者會，宣布今年遊行主題為「豪彩投Voting with Pride」，首度選在鳳山區舉行，將於11月29日登場。

高雄同志大遊行活動總召謝昀希表示，今年的主題是「豪彩投」，融合「自豪」、「彩虹」與「投票」3層意涵，希望民眾能在生活與政治中展現性別自覺，進而以選票守護多元價值。

謝昀希說，希望透過這次遊行，邀請大家思考如何投出1張為性別平等、為多元友善發聲的選票。同時，今年也攜手民政局推出「彩虹公民去哪裡」活動，深入旗津、鳥松、岡山、美濃、大寮與梓官等舉辦講座、走讀等活動。

此外，今年還有「高雄豪好玩」活動，規劃彩虹講座、觀光巴士、閱覽室與派對，期待以娛樂作為行動載體，將性別友善的價值落實於城市觀光與日常生活。

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今年遊行將首次移師鳳山舉辦，謝昀希指出，鳳山身為高雄市政府與市議會所在地，具指標性與象徵意義，此次選址是希望將平權的聲音帶入政治舞台，走進市政核心，讓政策聽見社會的多元需求。

同志諮詢熱線南部主任陳威竣說，性別平權應走出都市、深入社區，今年遊行是向地方扎根的實踐。同志家庭權益促進會主任朱家瑢說，不只是同性婚姻立法，包含就醫和就學的友善環境等制度設計，都是同志家庭生活的依靠。（編輯：李淑華）1140611