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危險平交道改善移出前瞻計畫 徐榛蔚將北上陳情

2025/6/11 15:48（6/11 16:46 更新）
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台鐵花蓮站到吉安干城站8.4公里，有7處危險平交道，民代接力爭取將鐵路高架化納入雙軌電氣化。無黨籍縣議員黃馨11日指出，原本獲2任交通部長同意，今年卻遭退回，將高架化移出雙軌化計畫，讓多年爭取回到原點。圖為建國路平交道。中央社記者張祈攝 114年6月11日
台鐵花蓮站到吉安干城站8.4公里，有7處危險平交道，民代接力爭取將鐵路高架化納入雙軌電氣化。無黨籍縣議員黃馨11日指出，原本獲2任交通部長同意，今年卻遭退回，將高架化移出雙軌化計畫，讓多年爭取回到原點。圖為建國路平交道。中央社記者張祈攝 114年6月11日
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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮縣議員黃馨今天指出，花蓮至干城站有7處危險平交道，曾獲2任交通部長允諾高架化合併雙軌化計畫改善，今年卻遭退回。花蓮縣長徐榛蔚說，漠視花蓮交通安全，將北上陳情。

花蓮無黨籍縣議員黃馨在縣議會施政總質詢指出，花蓮到吉安鄉干城站短短8.4公里，就有7處有危險之虞的平交道，時任民進黨立委蕭美琴、國民黨籍立委傅崐萁及地方民代接力爭取將花蓮－吉安干城站鐵路高架納入雙軌化計畫工程，前交通部長林佳龍、王國材會勘後，都承諾要改善。

黃馨指出，王國材2023年會勘後指示，花蓮到木瓜溪橋以北路段，全段採鐵路高架化施作，吉安站改建為高架車站，將高架化跟雙軌化併案同時進行，地方都很支持跟肯定。

黃馨指出，曾多次邀集地方居民開專案及協調會，解決徵收問題，也跟居民達成共識，卻在今年3月收到中央公文，雙軌化跟高架化工程要拆開進行，等於回到原點。

黃馨呼籲，無論高架、雙軌化合併或分開執行，工期至少10年以上，縣府應盡快研議如何進行，要編列配合款也支持，若真的有困難，建議縣長可帶隊到行政院陳情，願意跟隨說明地方意見。

花蓮縣長徐榛蔚會後指出，鐵路高架化已經做了很多次可行性評估，也經專家規劃後納入前瞻計畫雙軌化，政策必須延續，不能換人就推翻前任的政策，將高架化移出前瞻計畫，議員提議大家一起去陳情，「我非常樂意」，將帶隊北上表達地方意見。

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根據花蓮縣府提供資料，花蓮縣府2023年6月依據會勘結論完成高架化可行性評估，最終獲同意納入「前瞻計畫－花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」規劃2026年發包、2033年完工，送交行政院審議。

花蓮縣府建設處長鄧子榆會後接受媒體聯訪指出，相信當時交通部也是基於交通專業技術考慮，同意將危險平交路段改善納入雙軌化計畫，如今似乎回到原點，還在跟中央確認。（編輯：李淑華）1140611

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台鐵花蓮至干城站有7處危險平交道，曾獲2任交通部長允諾高架化合併雙軌化計畫改善，今年卻遭退回。縣長徐榛蔚指出，鐵路高架化做了很多次可行性評估，政策必須延續，不能換人就推翻前任政策，將高架化移出前瞻計畫，預計攜手地方議員與鄉親北上陳情。圖為建國路平交道。中央社記者張祈攝 114年6月11日
台鐵花蓮至干城站有7處危險平交道，曾獲2任交通部長允諾高架化合併雙軌化計畫改善，今年卻遭退回。縣長徐榛蔚指出，鐵路高架化做了很多次可行性評估，政策必須延續，不能換人就推翻前任政策，將高架化移出前瞻計畫，預計攜手地方議員與鄉親北上陳情。圖為建國路平交道。中央社記者張祈攝 114年6月11日
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