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中市國中畢典校門辣妹跳鋼管舞 竟是家長送孩子禮物

2025/6/11 19:00（6/11 20:21 更新）
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台中市南屯區某國中11日舉行畢業典禮，校門口出現電音花車辣妹大跳鋼管舞，見員警出現隨即駛離。校方經後續了解得知，是一名畢業生家長送給孩子的畢業禮物。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年6月11日
台中市南屯區某國中11日舉行畢業典禮，校門口出現電音花車辣妹大跳鋼管舞，見員警出現隨即駛離。校方經後續了解得知，是一名畢業生家長送給孩子的畢業禮物。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年6月11日
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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中南屯區某國中今天舉行畢業典禮，校門口竟有電音花車辣妹大跳鋼管舞，警方據報前來勸導離去；校方表示，事先不知情，後續了解得知是一畢業生家長送給孩子的畢業禮物。

這所國中今天上午舉行畢業典禮，校門口竟有辣妹大跳鋼管舞，學生走出校門看到，有人被嚇一跳，有人則激動錄影；警方表示，上午約10時22分接獲民眾報案，指稱有2輛吉普車涉嫌妨害安寧，於是派員前往查處。

警方表示，員警抵達現場，發現正逢畢業典禮結束，人潮眾多，見有2輛符合民眾所描述特徵吉普車，已無跳舞表演，見員警出現，駕駛隨即上車駛離。

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校方事後發布新聞稿指出，畢業典禮結束後，畢業生離校時，在校門口兩側道路上，有兩台電音花車舞者進行表演，畢業生及家長目睹引起騷動，隨後巡邏警車到場，花車即離開；經後續了解得知，是一名畢業生家長送給孩子的畢業禮物。

校方表示，此事學校事先不知情，往年也未曾發生類似事件，今後會加強宣導，祝賀方式應遵守相關法規，勿造成學校與社區困擾。（編輯：陳仁華）1140611

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