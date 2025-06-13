台東溺水頻傳饒慶鈴盼統籌救災 海巡：需協調

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東海岸線約176公里，近1年半發生45人溺水。台東縣政府盼由海巡建立指揮所統籌海域救災；海巡認為指揮所的建立，各縣市作法不同，因此還要協調，統籌部分則有待商榷。

台東從3月起至今發生8起海域溺水事件，導致10人死亡或失蹤，1人受傷，引起台東各界關注。台東縣政府今上午邀請中央單位、台東縣政府各科室、鄉鎮公所及縣議員討論海域溺水意外事故策進會議，由台東縣長饒慶鈴親自主持。

台東縣政府消防局在報告中表示，根據消防局統計，113年消防局共計受理1萬4183件案件，溺水人數28名，114年迄今共計受理6188件案件，溺水人數17名，平均每日受理各類案件約38.73件，人力吃緊。

因此消防局規劃水域安全維護工作分工表，其中事故現場成立聯合指揮所，統籌海域救援事宜由海巡署東部分署和消防局負責。

參加會議的海巡署東部分署主任秘書羅弘熙表示，「聯合指揮所」和「統籌」的字眼有討論空間，海巡署任務之一雖有海上救援，但依權責、主管單位成立的聯合搜救中心編制，海巡只是搜救單位成員之一。

他說，成立聯合搜救指揮所，各縣市作法不一樣，有的是消防局成立，有的是海巡岸巡隊，因此由海巡成立聯合指揮所這部分還需協調；至於統籌部分也要再商榷。

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台東縣消防局長管建興表示，台東海域救援，過去實際做法是由海巡主導，畢竟是海岸線，消防局只配備橡皮艇協助在沿岸搜救，大部分必須依賴海巡人員。因此實務上過去這幾年也都由海巡主導海岸救援的統籌指揮，包括要不要申請空勤支援，要不要徵用民間力量協助，這個模式應該可以持續建立。

饒慶鈴表示，今天邀集縣政府和中央單位、民意代表討論海域救援問題，因台東海域太長，這2年開放面對海洋後，民眾對海洋的親近、原民文化的重建、以及原民文化的海域採集都和海有關係，案件太多，但台東縣消防局人力吃緊，「我們願意配合海巡救援」，盼和海巡再溝通。（編輯：謝雅竹）1140613