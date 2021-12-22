鄭雨盛為「寧靜海」變工友 孔劉想在月球建新王國

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韓國演員孔劉（左）、裴斗娜（右）主演科幻影集「寧靜海」，24日即將上線播出，兩人分別化身探測隊長和宇宙生物學家。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月22日

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）韓國科幻影集「寧靜海」今天在首爾舉辦記者會，製作人鄭雨盛說這次兼任工友在拍攝現場掃地，還飛越半個地球求裴斗娜參演；若再次去月球回不了家，孔劉則回答想去建立新王國。

「寧靜海」是韓國首部以太空為背景的科幻影集，描述2075年的未來，地球上的必須資源已枯竭荒廢，韓國宇宙航空局為尋找人類生存的答案，派出精英部隊進行月球探測，前往5年前因事故廢棄的月球探測基地查找神秘樣本。

身兼青龍獎影帝與全劇製作人頭銜的鄭雨盛，今天在記者會上得意自認眼光好，7年前自己看了導演崔恆墉的同名短片後，就決定要當製作人打造影集，甚至爆料自己在拍攝現場還兼當「工友」。

原因是求好心切的鄭雨盛不僅全程參與拍攝，更細心發現攝影棚內的月球表面場景，留有太多工作人員腳印。為提高工作效率，鄭雨盛認為要有經驗豐富的人來「整理現場」，維持月球表面真實感，因此才拿著「掃把」掃地，也讓裴斗娜驚呼第一次看到這麼努力的製作人。

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鄭雨盛更苦笑透露為了找女主角裴斗娜演出，幾乎飛了大半個地球。記者會上大家被問及如果要再次登上月球會想帶什麼，每個人幾乎都說不想再去，只有孔劉另類思考去了還能不能回地球，他說，如果去月球後就不能回到地球，他就想要帶一個女生建立新王國；如果可以回地球，那他只希望要確定能看球賽和Netflix就好。

「寧靜海」一季共8集，將於24日下午4時在Netflix上架。（編輯：張芷瑄）1101222

韓國科幻影集「寧靜海」22日在首爾舉辦記者會，製作人鄭雨盛（右）率領主要演員孔劉（左5）、裴斗娜（右4）等人亮相。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月22日