裴斗娜爆料男神三八真面目 孔劉拍戲太操爆吃

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韓國演員孔劉（左）和裴斗娜（右）合作太空科幻影集「寧靜海」，兩人變成無話不談好麻吉。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月24日

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（中央社台北24日電）42歲韓國演員孔劉和裴斗娜朝夕相處7個月，合作太空科幻影集「寧靜海」，兩人變成無話不談好麻吉。裴斗娜更爆料男神私下面貌三八又愛聊天，孔劉則自曝拍攝過程太操，反而爆吃零食變胖。

孔劉和裴斗娜首次在韓國首部太空背景科幻影集「寧靜海」合作，分別飾演宇宙探測隊長和生物學家，日前接受台灣媒體越洋聯訪。由於兩人同齡，很快就熟起來，採訪過程更默契十足、笑聲連連。

裴斗娜表示，孔劉私下相當調皮、喜歡逗人笑，「有時候很三八，很像女性朋友一樣很愛聊天」；孔劉笑回：「調皮也是要合得來才能調皮」，甚至拍攝期間午餐後，兩人還會去打桌球。

談及「寧靜海」，兩人坦言先前對宇宙沒太多研究或興趣，但拍攝前幾乎看完所有太空題材作品，如電影「地心引力」（Gravity）、「星際效應」（Interstellar）或無重力相關紀錄片。

劇中主要演員須穿戴10公斤裝備拍攝，裴斗娜坦言，演員負擔很大，優點是「斜方肌變得很發達」。

孔劉忍不住大笑，自曝熱量消耗很大，爆吃零食還變胖，稱讚裴斗娜不愧「世界巨星」，拍攝休息時晚餐依舊節制，持續在房內騎腳踏車、做有氧運動，「太帥了」。

被稱讚到害羞的裴斗娜說，孔劉房內也有跑步機，但孔劉「自首」，只用於「掛衣服」。

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已在Netflix上架的「寧靜海」以2075年地球為背景，重要資源幾乎枯竭，如世界末日。兩人被問世界末日前，除與家人相處，是否還有想完成的事？孔劉連嘆兩口氣，直呼想做的事太多；裴斗娜幫搭檔回覆「釣魚」，孔劉大吃一驚：「你怎麼知道？」裴斗娜笑回：「孔劉很真心喜歡釣魚。」

孔劉說，如果明天世界末日，想到大海，心中無雜念，釣最後一條魚結束人生；裴斗娜想放空心思躺著，孔劉聽到後馬上幽默回說：「我會在船上打視訊電話給妳。」兩人相視大笑，再次顯示好感情。（編輯：李明宗）1101224