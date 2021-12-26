韋禮安打造全英文專輯 透露申請小巨蛋開唱

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）歌手韋禮安日前帶著首張全英創作專輯參與Hit Fm舉辦的耶誕音樂見面會，與6位幸運粉絲現場互動，更在節目中透露已在申請台北小巨蛋場地，還送上全新創作歌曲給主持人魏如萱。

魏如萱主持的廣播節目在23日舉辦「hito聖誕音樂見面會」，邀請宣傳新專輯「我醉清醒」的韋禮安擔任嘉賓。見面會消息一出，湧入千人報名，最後有6名幸運粉絲抽中，現場搶先聽到韋禮安彈唱新歌。

韋禮安畢業於台大外文系，魏如萱問韋禮安為什麼會發行全英專輯時，還故意開玩笑逗對方：「台大外文系了不起喔？」韋禮安趕緊解釋，希望他的音樂可以不限於中文聽眾。

韋禮安認為，其實語言還是有隔閡，也好奇不是講中文的聽眾，聽到他的音樂會有什麼樣的感受及回饋，期待能帶著這張英文專輯到世界各地音樂節演出。

韋禮安上回在台北小巨蛋演唱已是2015年，對於是否計畫再次攻蛋，他透露目前有在申請場地，魏如萱開心接問是否會找自己當嘉賓，韋禮安幽默回應：「如果可以馬上申請到場地，就讓妳當嘉賓」。

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韋禮安也在音樂會拿出滿滿誠意，一連用吉他自彈自唱新歌Cheap Love、R.I.P.兩首專輯新歌，更獻唱熱門國片「月老」主題曲「如果可以」，歌迷們如癡如醉。

隔離期間，韋禮安曾答應要寫一首歌給魏如萱，他也如期帶來「伴手禮」，送魏如萱自己創作的「毛球毛球」DEMO，期待兩人能夠一同合作，把完整歌曲獻給歌迷；兩人也還合唱「聖誕結」，讓聽眾度過一個暖暖的耶誕節。（編輯：屈享平）1101226