胡宇威2克拉鑽戒套牢陳庭妮 緋聞10年修成正果

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）藝人胡宇威、陳庭妮傳緋聞近10年終於修成正果，今天兩人在IG曬出合照，陳庭妮甜喊Twogether，手上更被2克拉鑽戒套牢，胡宇威經紀人證實求婚成功，目前婚期未定。

39歲的胡宇威和32歲陳庭妮於2012年合作偶像劇「真愛趁現在」後，隔年又再度攜手拍攝「真愛黑白配」，成功塑造出完美螢幕情侶形象，緋聞傳了近10年，但兩人都沒有正面證實。

今天兩人特別挑在下午1時14分（13時14分）象徵一生一世，同時在社群平台Instagram曬出相擁甜蜜合照，陳庭妮手上戴著2克拉鑽戒，甜蜜寫下Twogether；胡宇威則是寫ToGetHer，經紀人也向中央社記者證實，胡宇威日前求婚成功，但婚期尚未確定，陳庭妮並沒有懷孕。

胡宇威經紀人分享，胡宇威與陳庭妮從好友一路發展成戀人關係，前後大概7、8年時間；而胡宇威的求婚過程則是一趟爬山之旅，但兩人爬了快8個小時，爬到最後女主角臉越來越臭，好不容易攻頂可以求婚，天色卻已暗，路過山友還提醒兩人要趕緊下山。下山到了停車場，胡宇威趕緊拿出鑽戒，經紀人轉述畫面：「但因為爬山爬到腿軟，他就真的兩腿一軟，跪在地上求婚。」

經紀人提到，胡宇威為了這趟求婚規劃很久，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而不斷延後，「他很在乎求婚這個環節，覺得是自己愛對方，給對方一個承諾的表現，所以一定要規劃一個兩人終生難忘的求婚」，並表示胡宇威想告訴大家，他很幸福。

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陳庭妮經紀人告訴中央社記者，多年以來陳庭妮和胡宇威身為彼此的好朋友，深深了解雙方在各自作品上的努力，長時間選擇不公開這段感情，是希望大家能關注他們在表演事業上的努力。

經紀人表示，陳庭妮很感謝所有人給予他們足夠的空間，在愛情中可以盡情任性，並表示，「妮妮談感情的方式比較低調，連求婚的情節也都是彼此最舒服的樣子，選在今天的1314向大家公布這個喜訊，也希望能在現階段些許低迷的社會氛圍中分享給大家幸福與溫暖」。（編輯：張雅淨）1110113