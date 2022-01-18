諸葛四郎魅力不減 親子特映會化身大小朋友孩子王

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改編自本土漫畫的動畫電影「諸葛四郎－英雄的英雄」，上週末舉辦親子同樂特映會，曾活躍於60年前的諸葛四郎深受小朋友喜愛，特映會上如同孩子王。（牽猴子提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月18日

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（中央社記者王寶兒台北18日電）改編自本土漫畫的動畫電影「諸葛四郎－英雄的英雄」，上週末舉辦親子同樂特映會；曾活躍於60年前的諸葛四郎，特映會上如同孩子王，吸引大小朋友甚至直呼「想要再看一百遍」。

由已故漫畫家葉宏甲創作的漫畫「諸葛四郎」是台灣三年級生到五年級生的童年回憶，但儘管當年漫畫火紅到可拍電影、電視劇，葉宏甲長子、電影監製葉佳龍今天透過新聞稿回憶，其實他的父親當時仍不被尊重。

葉佳龍表示，不論當時的政府或社會輿論，都認為漫畫怪力亂神、會誤人子弟，導致他父親不敢對外說自己是漫畫家。

在葉佳龍的努力下，「諸葛四郎」以全新3D動畫面貌再見世人。最新發布的幕後花絮中，葉佳龍也分享他最想傳遞給觀眾的是：「當你心中有個英雄的時候，你做事情、看世界，就會堅持勇敢、不放棄」。

「諸葛四郎－英雄的英雄」描述諸葛四郎及夥伴們，如何與魔鬼黨鬥智鬥勇並搶奪寶劍，透過電影，如今「諸葛四郎」不只有老書迷喜愛，也吸引更多新世代小粉絲。

牽猴子今天發布新聞稿表示，葉佳龍在上週末前進台中、台南、高雄參與親子同樂特映活動，更邀請大小朋友一起跟著電影舞動身體，學習電影中的「開門通關密碼」舞蹈。有人看完興奮的說：「太好看了，想要再看一百遍！」也有許多小朋友央求爸爸媽媽再報名一次親子特映會。

電影「諸葛四郎－英雄的英雄」將在28日上映。（編輯：陳仁華）1110118