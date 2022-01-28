一齣紙風車舞台劇 催生諸葛四郎走出漫畫動起來

動畫電影「諸葛四郎－英雄的英雄」28日正式上映，監製葉佳龍（左）表示，2017年紙風車劇團將漫畫「諸葛四郎」改編為舞台劇，首演時反應熱烈，讓他感動不已，心中就種下將「諸葛四郎」改編為動畫電影的心願。右為電影顧問、紙風車創辦人李永豐。中央社記者裴禛攝 111年1月28日

（中央社記者王寶兒台北28日電）漫畫「諸葛四郎」問世超過60年，在漫畫家後代葉佳龍號召下，化為動畫電影「諸葛四郎-英雄的英雄」，今天上映。老漫畫如今能重出江湖，契機來自紙風車劇團的一齣戲。

葉佳龍是「諸葛四郎」作者、已故漫畫家葉宏甲的長子，他接受中央社記者專訪時表示，記得2017年紙風車劇團將「諸葛四郎」改編為舞台劇，首演時台下反應熱烈，讓他感動不已，心中就種下將「諸葛四郎」改編為動畫電影的心願，「當然，那時我沒和李美國（即李永豐）說這件事情。」

李永豐表示，打從後來聽聞葉佳龍真的要把「諸葛四郎」翻拍為動畫電影，就是「一路勸阻到底」，「動畫成本有多高？我以為我已經很瘋了，沒想到他比我更瘋，最後電影還真的被他做出來了，我真的只能說，敬佩這個瘋子。」

漫畫「諸葛四郎」是許多台灣3年級生至5年級生的童年回憶，李永豐也是如此，兒時和朋友輪流傳閱漫畫的記憶還很鮮明，當初將漫畫改編為舞台劇時，他說自己戰戰兢兢，甚至試演給葉佳龍欣賞前幾天，還有些睡不著覺，幸好葉佳龍給予肯定，也讓劇團擁有極大改編空間。

葉佳龍說，「諸葛四郎」漫畫當年就是審查規定的受害者，非常樂意讓劇團擁有創作的彈性空間，他很喜愛紙風車劇團的「諸葛四郎」舞台劇，巡演35場，他有3場因為要出國而無法前往，「如果我爸爸還在，他一定會說『出什麼國？』然後場場都去。」

動畫電影的製作歷程，也因紙風車劇團和葉佳龍相互扶持圓滿完成。如舞台劇就成為電影的改編文本，透過「動態捕捉」技術，舞台劇演員也讓動畫角色的武打戲格外活靈活現，電影場景更不乏有紙風車劇團的「彩蛋」讓觀眾尋寶。

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李永豐認為，動畫電影中的諸葛四郎，完全體現這名漫畫英雄的魅力，「那種內在精神是很台灣的，不是靠外表，諸葛四郎像是名台灣女性。為什麼是女性？因為台灣過往年代就是靠女人撐起來的，諸葛四郎總是好脾氣，專心完成他要做的事情，還有他來自各方的夥伴，也如同台灣的多元。」

李永豐表示，諸葛四郎的本土性，讓這部漫畫改編為電影具有特殊意義，他鼓勵葉佳龍再接再厲，可以繼續思考動畫電影第2集甚至第3集，紙風車劇團也能思考籌畫舞台劇續集。葉佳龍笑說，目前已從漫畫中擁有初步構想，就是「真假諸葛四郎」，「但現階段還是請大家去看電影囉！」（編輯：陳政偉）1110128

動畫電影「諸葛四郎－英雄的英雄」顧問、紙風車創辦人李永豐（右）表示，當時聽聞原著作者葉宏甲兒子葉佳龍（左）要把「諸葛四郎」翻拍為動畫電影，就是一路勸阻到底，「動畫成本有多高？我以為我已經很瘋了，沒想到他比我更瘋，最後電影還真的被他做出來了，我真的只能說，敬佩這個瘋子。」中央社記者裴禛攝 111年1月28日

漫畫「諸葛四郎」問世逾60年，在漫畫家後代葉佳龍號召下，成功改編為動畫電影「諸葛四郎-英雄的英雄」，而這部老漫畫如今能重出江湖，葉佳龍表示，契機是來自紙風車劇團2017年改編演出的舞台劇。中央社記者裴禛攝 111年1月日

紙風車創辦人李永豐認為，動畫電影中的諸葛四郎，完全體現這名漫畫英雄魅力，「那種內在精神是很台灣的，不是靠外表，諸葛四郎像是名台灣女性，為什麼是女性？因為台灣過往年代就是靠女人撐起來的，諸葛四郎總是好脾氣，專心完成他要做的事情，還有他來自各方的夥伴，也如同台灣的多元。」中央社記者裴禛攝 111年1月28日