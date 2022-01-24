吳姍儒配音難辨識 打趣吳宗憲配得都像木須龍

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藝人吳姍儒為動畫電影「諸葛四郎－英雄的英雄」獻出配音處女作，扮演女主角桂國公主，不過聲音與平時不同，一度被誤會遭換角。（牽猴子提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月24日

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）藝人吳姍儒為動畫電影「諸葛四郎－英雄的英雄」獻出配音處女作，但聲音與平時不同，一度被誤會遭換角，她幽默回應，至少不像爸爸吳宗憲配什麼都像「木須龍」。

改編漫畫家葉宏甲經典漫畫的「諸葛四郎－英雄的英雄」耗時3年、斥資新台幣5000萬元打造，今天舉辦首映會，擔任監製、葉宏甲的兒子葉佳龍表示，老家就在首映會地點西門町國賓戲院對面，別具意義。

葉佳龍感性指出，父親參與拍攝的諸葛四郎台語黑白武俠片「雙雄大鬥雙假面」，在1962年春節上映，60年後換自己監製的動畫片上映，「對我而言這是一場真實、感動的尋根之旅，我重新認識父親、也認識自己，可以很驕傲說我是葉佳龍、我是葉宏甲的兒子」，更透露自己也替片中象徵父親的漫畫家配音。

而擁有豐富配音經驗的黃子佼，這回在片中扮演反派「笑鐵面」，卻直呼是壓力最大一次，因為他從小聽的「童年」歌詞裡寫著「諸葛四郎和魔鬼黨，到底誰搶到那支寶劍」，相當感動有機會參與其中。不過由於角色戴著面具，不用顧及對嘴口型讓黃子佼特別開心，只花4個小時就收工。

獻出配音處女秀的吳姍儒Sandy就沒那麼輕鬆，為了女主角桂國公主的配音花上12小時。Sandy笑言，片中她有挨打、蹬牆等武打動作，「原本我不知道要怎麼演痛苦和掙扎，結果是導演直接從後面推我一把才成功」，開玩笑說一度像被霸凌，但感謝配音導演王景平專業指導，才懂得配音需搭配肢體動作融入劇情。

只是Sandy在配音的聲音與平時螢光幕前不同，讓黃子佼坦言一度以為她被換角，還不敢向本人求證怕太傷人，「不過我也不希望大家聽出我是誰，怕會出戲，希望大家融入劇情」。Sandy接話不忘虧一下爸爸吳宗憲，「自從他配過『花木蘭』的木須龍後，後來不論配什麼都聽起來像木須龍，害我很出戲」。

為全片獻唱催淚電影主題曲「英雄」的盧廣仲，雖無緣配音，但全曲是他想著在工廠工作的爸爸而創作，「希望歌曲旋律能讓大朋友回想起人生中許多努力不懈的時刻，也提醒小朋友，在成為英雄的路上要勇敢且堅持，不斷克服挫折才能找到生命的意義。」

「諸葛四郎－英雄的英雄」將於28日全台上映。（編輯：謝雅竹）1110124