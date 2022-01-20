亞歷鮑德溫指美軍陸戰隊員參與國會山莊暴動 家屬反控造謠

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（中央社懷俄明州夏延19日綜合外電報導）去年8月在阿富汗遭遇自殺炸彈攻擊殉職的美國陸戰隊員家人控告男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）誹謗，因他指稱這名士兵的姊姊是名「暴動無政府主義份子」。

亞歷鮑德溫在Instagram指控殉職上等兵賴里麥卡倫（Rylee McCollum）的姊姊羅伊絲（Roice McCollum）參與去年1月6日發生的國會大廈暴動，是名「暴動無政府主義份子」，此舉讓麥卡倫一家人遭仇恨言論攻擊。

美聯社報導，根據17日在懷俄明州夏延（Cheyenne）的美國聯邦地區法院提出的訴訟，羅伊絲當天進行和平且合法的抗議，並不在闖進國會大廈的群眾當中。她接受美國聯邦調查局（FBI）偵訊後，「從未以任何罪名遭拘留、逮捕、指控或起訴」。

在此同時，亞歷鮑德溫在片場持道具槍，意外槍殺工作人員及誤傷導演的案件持續調查中。

根據訴訟書，亞歷鮑德溫去年寄給麥卡倫家一張5000美元支票，幫助賴里麥卡倫的遺孀。阿富汗首都喀布爾機場去年8月26日發生自殺炸彈攻擊，造成13名美軍殉職，賴里麥卡倫也是其中一員。

訴訟書指出，今年1月3日羅伊絲在Instagram貼出將近一年前她參加前總統川普集會的照片不久後，亞歷鮑德溫私訊她，問她是否就是接受他捐款的人。羅伊絲證實她有參加抗議，並告訴亞歷鮑德溫「抗議行動完全合法」。

根據訴訟書，亞歷鮑德溫則回應「她的行為造成政府財產遭非法破壞、執法人員死亡、總統選舉結果認證程序受到攻擊」。亞歷鮑德溫也告訴羅伊絲，他已經將她的照片轉發到他有240萬人追蹤的Instagram帳號上。

訴訟書指出：「亞歷鮑德溫顯然忽視羅伊絲否認參與暴動，和FBI證明她清白的說法，選擇透過大量追蹤者替她冠上莫須有罪名。」

亞歷鮑德溫代理人今天沒有立即回覆電子郵件和電話訊息。FBI人員也沒有回應有關訴訟書中羅伊絲的陳述是否屬實。

根據訴訟書，亞歷鮑德溫將照片分享到Instagram後，羅伊絲收到「成千上萬條仇恨言論」，包括有人詛咒她「被人強暴和去死」，還罵她弟弟「死得活該」。

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根據訴訟書中的電腦螢幕截圖，亞歷鮑德溫用他的官方帳號alecbaldwininsta發文告訴羅伊絲：「針對妳發表的仇恨言論是不對的。」

訴訟書指出，然而，亞歷鮑德溫沒有做任何事情來修補這種情況。他藉由分享照片「點燃燎原的星火」，造成不只羅伊絲，還有賴里麥卡倫另一個姊姊夏延（Cheyenne McCollum）和他的妻子簡娜（Jiennah McCollum）也都收到仇恨訊息和死亡威脅。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110120