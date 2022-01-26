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「婆婆」鍾欣凌惺惺相惜 讚水果奶奶老了比較可愛

2022/1/26 20:34（1/26 21:21 更新）
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藝人鍾欣凌（後右）帶女兒支持動畫電影「妖果小學–水果奶奶的大秘密」，映後並向水果奶奶（後左）直呼「動畫超好看的」，還笑說水果奶奶老了比較可愛。（公視提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月26日
藝人鍾欣凌（後右）帶女兒支持動畫電影「妖果小學–水果奶奶的大秘密」，映後並向水果奶奶（後左）直呼「動畫超好看的」，還笑說水果奶奶老了比較可愛。（公視提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月26日
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（中央社記者王寶兒台北26日電）水果奶奶IP動畫電影「妖果小學-水果奶奶的大秘密」現正熱映中，在台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」飾演婆婆一角的藝人鍾欣凌欣賞完電影，大讚水果奶奶老了比較可愛。

鍾欣凌今天透過公視新聞稿表示，在動畫電影裡看到很多可愛橋段，例如當「小妖」角色們抱怨東西好難吃，水果奶奶會回應「謝謝你告訴我，原來我有加錯東西」，「我覺得這都是從另一個角度來看事情，其實很多時候如果能換個想法一切就不一樣了。」

鍾欣凌觀影完也爆料：「電影裡會看到不同面貌的水果奶奶唷！我個人是覺得她老的時候比較可愛。」笑說不能「暴雷」太多，請大家趕快來看電影。

有趣的是，鍾欣凌曾在2015年的公視兒童節特別節目「水果冰淇淋～創意表演Show」飾演「紅心皇后」，並和水果奶奶和孩子同樂。當鍾欣凌觀影完畢後，也在電影廳外和水果奶奶重逢，向水果奶奶直呼「動畫超好看的。」

「妖果小學-水果奶奶的大秘密」21日已於全台各大戲院上映，此時碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病），水果奶奶表示，這部電影是好多人的心血，回想首映會當天導演張永昌在台上語帶哽咽，「我從來沒有看過導演這麼激動，聽聲音感覺講到快哭了。」

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水果奶奶表示，電影本來去年暑假就要上映，但卻碰到COVID-19疫情，「真心希望這次台灣可以平安度過，也讓大小朋友順利看到這部好作品。」

公視表示，為讓孩子們看完電影後能有機會與角色互動，電影角色如水果奶奶、小妖「庫倫」、「嘎嘎」將在29日出動，於台北、台南、高雄等地舉辦見面會或親子映後活動。詳細資訊請上「妖果小學」粉絲專頁（ https://www.facebook.com/MonsterFruitSchool）查詢。（編輯：陳政偉）1110126

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