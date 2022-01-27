嚴藝文化身「現實版陳嘉玲」 花光老本買老屋

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）迎接農曆新年，備受觀眾喜愛的「俗女養成記2」將在連假期間重播，陪大家宅家防疫追劇。編導嚴藝文近期也透露，自己踏上「陳嘉玲」腳步，花光老本買下老屋打造專屬自己的「家」。

「俗女養成記」中，陳嘉玲買下兒時眼中的鬼屋改造成新家，現實生活裡，導演兼編劇的嚴藝文日前也在臉書（Facebook）分享，自己花光老本買了間老房子。

嚴藝文寫道：「這是我一輩子沒有想過的事，一種直覺加一點衝動，我竟然跟隨了陳嘉玲的腳步。空蕩蕩的房子，要開始一點一點慢慢塑造出自己的『家』，我很期待，也有些焦慮。」

她透露自己無法像陳嘉玲一樣包辦房子設計大小事，特別找來設計師幫忙，逗趣地表示：「可能我害怕會進出醫院急診室吧！」買房消息一出，天心也立即在臉書回應「我要去、我要去、我要去」，于子育也很開心指出：「她就是現實生活的陳嘉玲，很替她開心，很期待她早日搬進新房，我們一定要去串門子一下」。

于子育前年以「嘉玲媽」吳秀琴一角獲得金鐘獎迷你劇集電視電影女配角肯定，在第2季演技更加大爆發，備受觀眾期待能再次挑戰敲鐘。

第2季劇中她與謝盈萱、天心3人的母姊會的公路旅行劇情不僅感人，更讓各台南景點一夕暴紅。適逢農曆新年，于子育也分享春節連假行程，她透露小年夜就會回高雄與母親團聚；因為近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再度升溫，以居家聚會為主，陪媽媽聊聊天喝點小米酒，打點麻將，也會回屏東部落與表姊妹相聚話家常、唱唱歌同樂。

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于子育也分享，迎接2022年的願望，希望大家工作跟身體都不會受到疫情影響，疫情可以獲得控制，平安地渡過農曆新年，新作品也能順利在今年陸續推出。

俗女賀新春，陳嘉玲和金德興陳家人將陪大家迎接虎年。華視在除夕（1月31日）、初一（2月1日）每日上午10時開始連播「俗女養成記」；「俗女養成記2」日間時段於初一至初四上午10時開始連播；「俗女養成記2」晚間時段於初一至初三晚上9點開始連播。公視則於29日起每週六晚上9到11時連播2集「俗女養成記2」。（編輯：陳仁華）1110127