把虛擬製作技術帶回台灣 王政堯助影視劇組接軌國際

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）世新大學斥資逾新台幣2億、與好萊塢技術同步的智能攝製基地，在去年底落成，把沙漠、外太空、雪地帶回棚內，幕後推手王政堯盼把虛擬製作技術帶回台灣，助台灣走向世界。

這座實境智能攝影棚以LED環型牆面和天頂替換綠幕，結合遊戲引擎的3D動畫編輯平台，把沙漠、外太空、雪地帶進棚內，讓製作團隊能預覽合成、即時監看電影中的世界，快速調整實景佈置，演員、導演不用再對著綠幕憑空想像，使劇組更具機動性。

Disney+星際大戰IP影集「曼達洛人」正是運用這項「虛擬製作」（Virtual Production）技術於2018、2019年陸續完成兩季拍攝，也啟發其他好萊塢劇組，在面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊時，擁有更多彈性，透過虛擬製片技術，解決外景問題，甚至加速製作流程、降低預算。

「虛擬攝影、虛擬製作並不是新技術，早在2009年電影『阿凡達』就已運用」，協助世新大學搭建智能棚的Glassbox Technology創辦人兼執行長Norman Wang（王政堯）接受中央社記者專訪分享。

年僅34歲的Norman從小就從台灣赴澳洲求學，具電腦遊戲設計背景的他，在攻讀心理學博士期間，與夥伴運用虛擬實境（VR）技術模擬失智症患者的身心感受；後來又受美國太空總署NASA邀請，替其打造體驗太空生活的VR遊戲，深耕VR領域逾10年，製作經驗豐富。

2016年，他與夥伴創立專攻虛擬攝影技術的新創團隊Glassbox Technology，藉由遊戲引擎技術整合虛實拍攝，並提供相關軟硬體工具與服務，簡化製作流程也降低入門門檻。團隊成員不僅曾與「阿凡達」製作團隊合作，也長期與夢工廠、迪士尼、環球影業密切合作，並參與「曼達洛人」預演片的製作。

近年國外串流平台陸續投資台灣劇組，如何善用經費，與國外影視團隊合作，並將質感、效能發揮最大效益成為關鍵。Norman2020年開始，帶著好萊塢經驗與技術返回台灣，就盼藉機讓在地劇組能與國際團隊的創作思維與工作邏輯拉近。

Norman坦言，當全球正從傳統製片轉戰虛擬製片、加速影視工業化效率時，台灣還在努力從導演制轉型成製片制，「當成本和效率可控度提高，台灣影視團隊才有機會跟國際製片公司搭上邊，否則導演制跟工業化格格不入」。

Norman指出，台灣過去以導演制為主，掌握劇組進度生殺大權，臨時改劇本、重拍劇情、修剪內容時有耳聞，但很多都是無謂的消耗。

Norman以「曼達洛人」為例，單集製作製作費就上看1000萬美元（約2.8億新台幣），光1秒鐘就要燒掉100美元（約新台幣2780元），若停機10分鐘，等同燒掉一台特斯拉汽車，完全不允許有任何浪費，採取嚴格製片制度。

「台灣因為過去總預算小，小比例的浪費看起來不多，但現在為提升作品質感，單集預算也達新台幣千萬，再像過去恣意亂花錢，就不是筆小數字」，Norman認為，現在是台灣影視轉型的陣痛期，儘管痛，還是得正視、採納新的影視產業技術。

Norman指出，尤其虛擬製片相關技術不只運用在科幻片，刻畫西洋棋天才棋后的Netflix熱門影集「後翼棄兵」中，從孤兒院外的雪景、拉斯維加斯復古街景到天花板棋盤，都運用大量運用電腦特效後製，為作品質感加分。

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Norman期許藉由他們研發、學習的虛擬製片技術經驗，降低影視團隊內容創作的阻力與門檻，讓世界沒有難拍的電影，尤其台灣有人才、自由創作環境與得天獨厚的山海景觀，「理論上應該有很不錯的影視創作競爭力」。

對投身影視產業的工作者們，Norman都抱持敬佩，這條路並不好走，但他們願意懷著創作者初心匍匐前進，「犯錯是難免的，但好萊塢過去20年已犯過同樣的錯，盼透過我們帶回的經驗，讓大家少走冤枉路」。（編輯：陳仁華）1110207