出來面對音樂節5月登場 滅火器預告唱11首歌不喊卡

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「出來面對音樂節」5月將在台北小巨蛋登場，門票3月7日正式開賣，歌手盧廣仲（右5）與樂團滅火器、荷爾蒙少年等人23日一同出席記者會，號召大家「出來面對」。中央社記者鄭清元攝 111年2月23日

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（中央社記者王心妤台北23日電）「出來面對」音樂節5月將在台北小巨蛋登場，表演嘉賓盧廣仲今天預告將與不同風格樂團合作，滅火器則說近日表演喜歡挑戰不中斷演唱，這次40分鐘的表演希望連唱11首歌。

「出來面對」音樂節提倡網路世代和在地樂迷站出來真實面對迸發的音樂能量，5月21日、22日將結合演唱會、文創及美食市集打造，表演嘉賓包含楊乃文、盧廣仲、魏如萱、滅火器樂團、韋禮安、Tizzy Bac、美秀集團、麋先生、拍謝少年、許含光、宋柏緯、康士坦的變化球、荷爾蒙少年、AMBER、CODIE、TBD、吳獻VIBER等，共20組音樂人，將於3月7日中午開售門票。

滅火器今天會後接受媒體聯訪表示，近日表演喜歡採NonStop（不中斷演唱）方式進行，享受在台上跟時間比賽的快感，只留最後幾分鐘和樂迷說話，但主唱楊大正也笑說：「因為很花體力，到慶功宴會比較早走，大家都會問我為什麼這麼累。」滅火器表示，新年目標希望能推出新的音樂作品，他們也透露一直以來都有申請台北小巨蛋開唱，可惜都沒有通過。

楊大正去年迎來二寶「楊駝」誕生，被問到與妻子山東如何照顧孩子，他說兩人都會一起分擔家務事，還有家人與專業保姆支援，一切都還順利。

盧廣仲會後受訪則分享因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全家人今年都宅在家過年。春節期間，盧廣仲也陪阿公打麻將當孝孫，他笑說：「阿公手氣超好，一直自摸，雖然輸錢，但讓老人家開心就好。」（編輯：陳仁華）1110223

「出來面對音樂節」5月在台北小巨蛋舉行，樂團滅火器將上台帶來精彩表演，樂團成員23日出席售票記者會，為活動宣傳。中央社記者鄭清元攝 111年2月23日