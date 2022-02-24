田蕊妮尋回「很多現金」錢包 見證台灣最美風景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

藝人田蕊妮（左）遺失錢包，最終在便利超商尋回，她有感而發在臉書寫下：「常聽人說台灣最美麗的風景是台灣人！我確定這是事實。」（圖取自facebook.com/startatthemoment）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱筠台北24日電）藝人田蕊妮遺失裝有「很多現金」的錢包，最終在便利超商尋回，今天有感而發在社群網站臉書（Facebook）寫下：「常聽人說台灣最美麗的風景是台灣人！我確定這是事實。」

田蕊妮丈夫、藝人杜汶澤也轉發這則貼文表示，這種情況他遇過3次，前兩次在日本及新加坡，第3次就是太太在台灣的經歷。

田蕊妮表示，發現裝有證件、護照、信用卡及很多現金的錢包不見時非常慌忙，一直努力回想最後一次用錢包是什麼時候，最後想起是昨天下午在便利超商買東西，心想「完了」，應該不可能找回，但還是嘗試去找找。

她說，一進店內問店員有沒有見過黑色錢包，對方立即說失主終於來了，「我們還擔心妳不來拿回妳的錢包」，經詢問錢包形狀、顏色和裝有什麼東西後就把錢包交還她了。

田蕊妮表示，向店員道謝，店員卻說，其實是旁邊宅急便所長見到錢包掉在店外地上，就拿給便利超商店員，希望失主領回。

田蕊妮說：「常聽人說台灣最美麗的風景是台灣人！我確定這是事實。」（編輯：李明宗）1110224