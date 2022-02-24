更多編輯台推薦新聞：
臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯攻打烏克蘭 美俄中新超級強權之爭揭開序幕
首頁 / 娛樂

田蕊妮尋回「很多現金」錢包 見證台灣最美風景

2022/2/24 21:00（2/24 21:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人田蕊妮（左）遺失錢包，最終在便利超商尋回，她有感而發在臉書寫下：「常聽人說台灣最美麗的風景是台灣人！我確定這是事實。」（圖取自facebook.com/startatthemoment）
藝人田蕊妮（左）遺失錢包，最終在便利超商尋回，她有感而發在臉書寫下：「常聽人說台灣最美麗的風景是台灣人！我確定這是事實。」（圖取自facebook.com/startatthemoment）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱筠台北24日電）藝人田蕊妮遺失裝有「很多現金」的錢包，最終在便利超商尋回，今天有感而發在社群網站臉書（Facebook）寫下：「常聽人說台灣最美麗的風景是台灣人！我確定這是事實。」

田蕊妮丈夫、藝人杜汶澤也轉發這則貼文表示，這種情況他遇過3次，前兩次在日本及新加坡，第3次就是太太在台灣的經歷。

田蕊妮表示，發現裝有證件、護照、信用卡及很多現金的錢包不見時非常慌忙，一直努力回想最後一次用錢包是什麼時候，最後想起是昨天下午在便利超商買東西，心想「完了」，應該不可能找回，但還是嘗試去找找。

她說，一進店內問店員有沒有見過黑色錢包，對方立即說失主終於來了，「我們還擔心妳不來拿回妳的錢包」，經詢問錢包形狀、顏色和裝有什麼東西後就把錢包交還她了。

田蕊妮表示，向店員道謝，店員卻說，其實是旁邊宅急便所長見到錢包掉在店外地上，就拿給便利超商店員，希望失主領回。

田蕊妮說：「常聽人說台灣最美麗的風景是台灣人！我確定這是事實。」（編輯：李明宗）1110224

延伸閱讀
杜汶澤證實移民拿到台灣身分證 讚蔡總統台灣最辣
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族