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咒術迴戰0掀熱潮 台灣票房11天破1.5億

2022/3/7 14:57（3/7 15:20 更新）
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影片來源：車庫娛樂

（中央社記者葉冠吟台北7日電）日本動畫電影「劇場版 咒術迴戰0」人氣居高不下，在台上映11天，票房已突破新台幣1.51億，不僅是今年票房最快破億的電影，更搶進台灣影史日本電影賣座第4名，緊追「天氣之子」之後。

「劇場版 咒術迴戰0」改編自日本漫畫家芥見下下的短篇「東京都立咒術高等專門學校」，也是他在日本週刊少年Jump人氣連載的「咒術迴戰」前身。

劇情描述自幼感情極好的乙骨憂太與祈本里香約好長大後要結婚，卻不料里香因死亡車禍化為強大怨靈依附在憂太身邊，為此所苦的憂太一心求死，之後在老師五條悟的帶領下，進入咒術高專結識新同學，他決定在這裡找到活下去的自信並解除里香的詛咒。

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「劇場版 咒術迴戰0」在日本上映票房衝破121億日圓（約30億元新台幣），在台灣則是自2月24日上映以來，票房攀升，搶進台灣影史日本電影賣座第4名。

目前「劇場版 咒術迴戰0」的票房名次，僅次於「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」（新台幣6億3485萬）、「你的名字」（新台幣2億5025萬）、「天氣之子」（新台幣1億6861萬），被看好繼「鬼滅之刃」後，成為下一部現象級的動畫電影。（編輯：屈享平）1110307

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