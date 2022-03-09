朱軒洋戲路大開挑戰乩童 眼盯神明真來感應

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）演員朱軒洋在醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」和蔡淑臻大談姐弟戀，更挑戰化身乩童，上空身穿肚兜、手拿法器，完美揣摩神明動作、眼神，讓劇組懷疑是不是「真的起乩」。

劇組今天發布新聞稿分享，年僅22歲的朱軒洋2020年以電影「下半場」入圍台北電影獎最佳新演員和男配角，隔年再以電視劇「天橋上的魔術師」入圍金鐘獎男配角，演技備受肯定的他，這次在「村裡來了個暴走女外科」又打開全新戲路，挑戰高難度的乩童角色。

在最新預告中，朱軒洋翻白眼直盯前方，接著瘋狂敲桌搖頭，一舉一動都像極真正的乩童。導演賴孟傑透露，那場戲其實是即興演出、沒有走戲，全劇組配合著朱軒洋的動作走位，沒想到原先很緊張的他，突然說感覺來了：「中間突然身體滿不舒服的，當時就像起乩的感覺，做我想做的事情和之前想好的動作。」

過程讓賴孟傑看了起雞皮疙瘩，一喊「卡」更是全場拍手叫好，本身有起乩經驗的演員張再興，在旁對戲都大讚朱軒洋詮釋得很好：「要模仿神明不是件簡單的事，他有抓到人神合一的精髓，並發展出自己的風格。」

劇中朱軒洋演出池王爺的乩身，負責守護村民的信仰，他坦言一開始讀本便壓力超大，「不知道怎麼詮釋這個角色，甚至要在廟裡面這麼多神明面前起乩，真的很緊張。」

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朱軒洋特別感謝劇中飾演桌頭的張再興傾囊相授，「他選在王爺生日的時候帶我到台南宮廟見習，同時間有許多乩童起乩，就能發現每個人都有自己不同的方式。」

「村裡來了個暴走女外科」改編自醫師劉宗瑀的同名小說，描述女外科醫師小劉來到鄉村小醫院，利用自己的特殊技能與固執的處世原則，改變村裡種種令人眼界大開、啼笑皆非的醫療狀況。全劇將於5月7日起，每週六晚上9時在公視播映，共計10集。（編輯：張雅淨）1110309