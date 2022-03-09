那那大師驚扮湯瑪士小火車 勾動力火車憶出道低潮

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雙人音樂組合「動力火車」成員顏志琳（左）、尤秋興（右）應邀參加YouTuber那那大師（中）節目，那那大師特別變裝「湯瑪士小火車」車掌小姐迎接，讓兩人笑稱不知道眼睛該看哪。（小鋼砲娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月9日

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（中央社記者王心妤台北9日電）出道邁入25年的動力火車參加YouTuber那那大師節目，那那大師特別變裝湯瑪士小火車迎接。動力火車也分享出道低潮，曾經歷每月只有新台幣300塊生活費的日子。

動力火車高雄場「都是因為愛」演唱會將於12日中午開賣，成員志琳與秋興近日參與YouTuber那那大師節目錄影宣傳，那那大師特別腳踩18公分高跟鞋，化身「湯瑪士小火車車掌小姐」性感登場，讓動力火車笑稱「不知道要看哪裡。」

那那大師節目上分享動力火車剛出道參加節目「龍兄虎弟」影片及為速食店拍攝唸出順口溜有優惠的廣告，兩人也現場重現招牌台詞，成為驚喜亮點。雖然唱紅不少經典歌，但動力火車透露，其實摘下金曲獎後反而經歷了一段低潮。

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秋興表示，「得獎後演出邀約反而變少，所以我們開始去唱很多人家不想去唱的地方，希望可以重新再來。」兩人也回憶曾有過每個月只有新台幣300元生活費，或是一餐餐費只有20元的低潮期，但為了追逐夢想，兩人認為一切都值得。

談到重要推手劉天健，動力火車至今仍抱持滿滿謝意，但兩人也說因為對方的高標準，讓他們一度懷疑自己的歌唱實力，靠著不斷磨合與練習，才終於獲得金曲肯定。完整影片將於今晚7時在那那大師YouTube頻道上架。（編輯：屈享平）1110309