顏正國自導自演新片少年吔 以個人經驗鼓勵受刑人

導演顏正國自導自演新片「少年吔」，他私下也四處演講，盼用自己誤入歧途但找回正確人生的經驗，鼓勵更多曾犯錯的年輕人。中央社記者張新偉攝 111年3月17日

（中央社記者王心妤台北17日電）曾誤入歧途的顏正國，自導自演的新片「少年吔」明天起在全台上映。他不但以這部片向侯孝賢監製的「少年吔，安啦！」致意，更表示他現在常到監獄分享個人經驗，鼓勵自新。

顏正國4歲就已在李行導演的「原鄉人」中演出，當時男女主角是秦漢與林鳳嬌，之後又演出朱延平的「好小子」，在演藝界成名甚早，但因在學校遭霸凌而誤入歧途，涉及綁架案入獄。他服刑的11年間，在書法名師周良敦指導下練出一手好字，也重新找回人生方向。

顏正國接受中央社記者專訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，就常前往少年觀護所及女子監獄，以個人經驗鼓勵年輕人。顏正國說，每次通過監獄大門就會想起裡面的生活，「我只要聞到監獄裡面的空氣，它是冷的，哪怕外面太陽大，它是有一種寒風刺骨的那種，有點潮濕味道。」

顏正國表示，曾有女性獄友被他的故事感動到痛哭流涕，「我會鼓勵她們說，哭是一種釋放，但更重要的是怎麼表現好，讓服刑分數拉高，提高假釋通過機率。」

顏正國在新片中飾演的「少年」留下令人深思的結局。他回顧自己的人生經驗，認為一切都不能只當作不堪，而是經歷、也是養分；希望藉此鼓勵年輕人，人生不需要繞一大圈才能找回正確的路。「我不是宣揚，也不是炫耀，只想告訴大家之餘，也提醒自己不可以再走回頭路。」

顏正國表示，「少年吔」雖不是全由自己經歷改編，但的確讓他有共感，原本只設定當導演，但最後仍自己演出「少年」這個角色，串起整部電影，連音效大師杜篤之看完也稱讚：「真的不錯！很多東西你拍得出來，別人不可以。」

為了向曾經拉他一把的圈內叔伯輩致意，顏正國在「少年吔」加上了「少年吔！安啦」片段，希望讓已故藝人陳松勇、柯受良及布袋戲大師李天祿的身影能讓觀眾重新看見，顏正國說，他原本私心想放上更多電影畫面，礙於長度只能放棄。

「少年吔」將於明天起在全台上映。（編輯：屈享平）1110317