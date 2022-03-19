更多編輯台推薦新聞：
世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首
國際

世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家
國際

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透
娛樂

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴資穎不敵韓國選手安洗瑩 全英公開賽4強止步
首頁 / 娛樂

Netflix影集亞森羅蘋片場遇搶 7歹徒遭起訴

2022/3/19 18:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法國南泰爾18日綜合外電報導）法國檢察官今天表示，一群歹徒在光天化日下闖入Netflix熱門影集「亞森羅蘋」（Lupin）片場，搶劫價值約30萬歐元（新台幣942萬元）的設備，現已起訴7名年輕嫌犯。

法新社報導，劇組和男主角歐馬希（Omar Sy）2月下旬在巴黎近郊南泰爾（Nanterre）畢卡索（Pablo-Picasso）區拍片時，遭約20名歹徒攻擊，對方投擲煙火後搶走貴重的設備，所幸無人受傷。

檢察官表示，歹徒年齡介於13到21歲之間，依持械搶劫罪名遭到起訴。

消息人士向法新社透露，警方認識這些年輕人，在搜查時已尋回部分被盜器材。現有3名歹徒遭拘留，另4人受到司法監督，警方仍在搜捕其他在逃共犯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「亞森羅蘋」講述主角亞森迪歐（Assane Diop）從經典文學「怪盜亞森羅蘋」故事獲得啟發，決定為父親25年前遭誣陷一事，展開一系列復仇行動，並為社會不公不義發聲。

全劇以法國名作家莫里斯．盧布朗（Maurice Leblanc）筆下的經典人物「怪盜亞森羅蘋」為靈感，並以現代的巴黎為背景，將經典小說帶入現代故事，結合犯罪推理、黑色幽默，去年初上線後，在世界各地引發熱烈迴響。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110319

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族