Netflix影集亞森羅蘋片場遇搶 7歹徒遭起訴

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（中央社法國南泰爾18日綜合外電報導）法國檢察官今天表示，一群歹徒在光天化日下闖入Netflix熱門影集「亞森羅蘋」（Lupin）片場，搶劫價值約30萬歐元（新台幣942萬元）的設備，現已起訴7名年輕嫌犯。

法新社報導，劇組和男主角歐馬希（Omar Sy）2月下旬在巴黎近郊南泰爾（Nanterre）畢卡索（Pablo-Picasso）區拍片時，遭約20名歹徒攻擊，對方投擲煙火後搶走貴重的設備，所幸無人受傷。

檢察官表示，歹徒年齡介於13到21歲之間，依持械搶劫罪名遭到起訴。

消息人士向法新社透露，警方認識這些年輕人，在搜查時已尋回部分被盜器材。現有3名歹徒遭拘留，另4人受到司法監督，警方仍在搜捕其他在逃共犯。

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「亞森羅蘋」講述主角亞森迪歐（Assane Diop）從經典文學「怪盜亞森羅蘋」故事獲得啟發，決定為父親25年前遭誣陷一事，展開一系列復仇行動，並為社會不公不義發聲。

全劇以法國名作家莫里斯．盧布朗（Maurice Leblanc）筆下的經典人物「怪盜亞森羅蘋」為靈感，並以現代的巴黎為背景，將經典小說帶入現代故事，結合犯罪推理、黑色幽默，去年初上線後，在世界各地引發熱烈迴響。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110319