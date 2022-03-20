舞台車發財車5月開進花博 小人物音樂祭拚新台味

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風潮音樂子廠牌WINDIE Music主辦的「小人物音樂祭」5月登場，以佛教現場念誦融合死亡金屬的「達摩樂隊」也將於音樂祭演出。（WINDIE Music提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月20日

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）風潮音樂子廠牌WINDIE Music主辦的「小人物音樂祭」5月登場，融入台灣草根創意，把舞台車、發財車開進台北圓山花博園區，並以傳統布袋戲「拚台」元素用音樂同場較勁。

小人物音樂祭由「小人物們的生活拚勁」出發，意旨每個小人物都是構築社會的重要角色。WINDIE Music透過新聞稿分享，活動日期特別訂在代表勞動者的5月，期許小人物音樂祭能成為專屬於勞動者的慶典，活動內容融入台灣在地文化元素，表達認同、接納與前進。

在音樂舞台上，融入台灣草根創意的舞台車為雙舞台主體，更特別企劃「拚台」演出，將傳統布袋戲班「拚台」的概念搬上舞台，讓樂團以同時演出的方式，進行音樂上的互動較勁。

市集部分，則以發財車為載體，設計以物易物的二手市集，讓民眾透過發財車實現「生財」的概念，期望打造新式台味的文化場景。

音樂祭首波卡司已曝光，包含曾入圍金曲最佳樂團的「康士坦的變化球」、2020年以專輯OFiN獲得金音獎最佳樂團、最佳搖滾單曲、最佳樂手3項大獎的FUTURE AFTER A SECOND，以及以佛教現場念誦融合死亡金屬的「達摩樂隊」。FUTURE AFTER A SECOND也向樂迷喊話，這次演出將會「放出合體技，把脖子甩爆」。

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風潮音樂成立逾30年，自製及引進許多膾炙人口的作品，子廠牌WINDIE Music則聚焦當代獨立音樂，除了製作、發行獨立音樂作品外，更以多元而趣味的企劃內容，如「空總音樂綠洲：搖滾發財夢」、「WINDIE陰涼祭」等，持續累積聲量與能見度。

「小人物音樂祭」5月28日在台北圓山花博花海廣場舉辦，將帶給觀眾創新的台味音樂祭。售票活動可於KKTIX、全台全家便利商店，預售票經完售即不開放現場票。（編輯：管中維）1110320

風潮音樂子廠牌WINDIE Music主辦的「小人物音樂祭」5月登場，音樂祭首波卡司已曝光，其中包含曾入圍金曲最佳樂團的「康士坦的變化球」。（WINDIE Music提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月20日