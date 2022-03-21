伊朗電影大師阿巴斯經典再現 5作品修復登台

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）為紀念伊朗電影大師阿巴斯．基亞羅斯塔米，台灣片商將於4、5月分期以「阿巴斯。伊朗。三部曲」及「阿巴斯。風的滋味」兩個小型影展，連續推出阿巴斯膾炙人口的5部電影。

片商發布新聞稿指出，這一系列是法國MK2公司為紀念阿巴斯（Abbas Kiarostami）80歲冥誕，自2020年起著手，將其全數作品以4K／2K數位修復。

其中包括描述一個男孩焦急歸還同學作業簿的可愛故事「何處是我朋友的家」；一對導演父子在震災後急尋演員下落的劇情片「生生長流」；一對男女震災後曲折愛情的喜劇「橄欖樹下的情人」。

以及阿巴斯榮獲坎城影展金棕櫚獎、描述一名男子急欲尋死卻獲得生命意義的「櫻桃的滋味」；榮獲威尼斯影展評審團特別獎、描述一名工程師遠赴鄉村探詢生命議題的「風帶著我來」。

阿巴斯曾於1994年訪台宣傳「橄欖樹下的情人」，金馬影展也曾於1993、2016年兩度做過他的專題。有趣的是，阿巴斯訪台時受到熱烈歡迎，還意外發現觀眾親切直呼他「阿巴斯」，笑說：「我知道，我的姓氏太長了。」

阿巴斯不僅是著名導演、詩人、劇作家，也是伊朗電影新浪潮的開創者之一，他生於德黑蘭，父親是畫家兼設計師，自幼便學習繪畫，並在德黑蘭大學藝術系主修繪畫和平面設計。

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他的電影向來以鏡頭凝視平凡人世，故事雖簡樸、感動卻深刻，伊朗名導穆森馬克馬巴夫（Mohsen Makhmalbaf）稱頌是「最熱愛生活的人」。奧斯卡名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）更盛讚阿巴斯是「擁有獨特世界觀的藝術家」。

以「分居風暴」獲得奧斯卡的伊朗導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）、以「計程人生」勇奪柏林金熊獎的賈法潘納希（Jafar Panahi），也對他推崇至極，後者還曾在他的「橄欖樹下的情人」擔任並演出「副導演」一角蔚為美談。（編輯：管中維）1110321