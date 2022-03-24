現身台北時裝週 徐若瑄：5月開唱穿台灣設計師作品

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2022台北時裝週AW22開幕秀24日晚間在松山文創園區登場，藝人徐若瑄身著台灣服裝品牌Seivson設計師申子芹設計服裝出席，她已連續3年參與台北時裝週活動。中央社記者張新偉攝 111年3月24日

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（中央社記者王寶兒台北24日電）2022台北時裝週AW22開幕秀今晚登場，台劇「華燈初上」及「茶金」演員們身著台灣設計師作品接連現身，徐若瑄更承諾，5月登台北小巨蛋演唱時，會穿上台灣時裝。

徐若瑄今天身著服裝來自台灣服裝品牌Seivson設計師申子芹，她表示，很感謝台北時裝週給設計師這麼棒的平台，讓國際得以認識他們，希望活動能持續辦下去。

徐若瑄今年已是連續3年出席台北時裝週，她說，雖然最近行程馬不停蹄，但收到邀約時還是覺得「一定要來參加」。

開幕秀主持人黃子佼趁勢詢問她，要不要承諾「今年5月小巨蛋開唱，至少穿一套台灣設計師的服裝。」徐若瑄立刻答應，更笑稱「那我可以穿今天這套嗎？我真的很喜歡。」

2022台北時裝週AW22開幕秀以永續機能時尚為主題，由文化部媒合6個設計師品牌與6家台灣紡織廠，不只推廣服裝設計，也支持在地產業。參與品牌包含C JEAN、DYCTEAM、oqLiq、TSUNG YU CHAN、UUIN及WEAVISM織本主義。

開幕秀可說星光熠熠，在熱門台劇「茶金」或「華燈初上」演出的演員，如温昇豪、連俞涵、江宜蓉、張軒睿、胡瑋杰、加賀美智久、謝瓊煖等人亮麗現身，成為場外粉絲拍攝焦點。

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而開幕秀上，包含文化部長李永得、民進黨立委吳思瑤、文化部政務次長李靜慧、文化部常務次長李連權、經濟部國際貿易局副局長李冠志、教育部師資培育及藝術教育司副司長王淑娟、台北市政府文化局副局長陳譽馨、台塑集團總裁及中華民國紡織業拓展會董事長王文淵及紡織廠代表等皆到場參與台灣服裝界盛會。

李永得表示，文化部未來願景是希望台北時裝週不只成為未來永續時尚的領導品牌，同時也要成為地球零排放的領導品牌。他也感謝所有參與者，包含紡拓會、設計師共同投入的努力，文化部會將活動永續辦下去。（編輯：張雅淨）1110324

2022台北時裝週AW22開幕秀24日晚間在松山文創園區登場，文化部長李永得（右6）、民進黨立委吳思瑤（右5）、文化部次長李靜慧（左6）及李連權（右4）等人出席欣賞，會後與設計師們合影留念。中央社記者張新偉攝 111年3月24日

2022台北時裝週AW22開幕秀24日晚間在松山文創園區熱鬧登場，近期熱門台劇演員温昇豪（前右3）、連俞涵（前右4）、江宜蓉（前左2）、張軒睿（前左）、胡瑋杰（前左3）、加賀美智久（前右）、謝瓊煖（前右2）等人亮麗現身走秀。中央社記者張新偉攝 111年3月24日