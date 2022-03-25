宇宙人出輯樂宣布開唱 被暴雷「華燈初上」嚇呆

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樂團宇宙人25日舉辦新專輯「理想狀態」記者會，藝人泱泱（左2）到場送上特製的餅乾，預祝專輯大賣及台北、高雄演唱會秒殺。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月25日

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（中央社記者王心妤台北25日電）宇宙人今天舉辦新專輯「理想狀態」記者會，開心宣布將辦演唱會，主持人黃子佼在現場笑虧團員阿奎撞臉「華燈初上」裡楊祐寧，還暴雷結局，當場讓主唱小玉嚇到腦袋一片空白。

宇宙人今天在記者會上除了演唱新歌「我還繞著你在旋轉」，也宣布分別於5月7日和14日在台北流行音樂中心與高雄流行音樂中心舉辦「The Moment!宇宙人理想狀態」演唱會，宇宙人表示，「太久沒和大家見面了，第一次在北、高流辦專場，有種期待開箱的感覺。」

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貝斯手方Q表示，北流和高流的優點是能夠拉近跟觀眾的距離，舞台設計也希望讓聽眾有沉浸式體驗，互動也能更零距離。小玉則透露2場演唱會不只有祕密武器，預計都將邀請女嘉賓。

記者會上，黃子佼笑虧阿奎撞臉「華燈初上」飾演「成哥」的楊祐寧，談到為何只有團員小玉和方Ｑ赴台東創作，阿奎也打趣說：「因為我忙著去辦案了。」而黃子佼在台上公布「華燈初上」結局，讓小玉嚇到腦袋一片空白。（編輯：陳政偉）1110325