名導阿巴斯捧紅伊朗童星 意外促成影迷捐款賑災

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伊朗小童星普爾（Babek Ahmed Poor）（圖）因演出電影「何處是我朋友的家」爆紅，1990年伊朗發生大地震陷入困境，全球觀眾也因愛屋及烏，對伊朗災民伸出援手。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）伊朗導演阿巴斯生前因拍攝「何處是我朋友的家」聲名大噪，捧紅片中童星，電影拍完3年後，伊朗發生大地震，擔心童星下落的阿巴斯把尋找過程拍成電影，也促成世界捐款賑災。

知名伊朗導演阿巴斯（Abbas Kiarostami）曾表示，他最好的作品都取材自伊朗。阿巴斯擅長聚焦小人物，尤其是在伊朗社會裡沒有話語權的人們，例如小孩、婦女、村民、勞工等。他也偏好與素人演員合作，甚至常到拍攝地點後，才尋覓適合的角色人選。

出身伊朗北部科克（Koker）、當時的小童星普爾（Babek Ahmed Poor）就是素人演員，在「何處是我朋友的家」飾演錯帶作業簿回家、奔波一整晚只為歸還同學的小男孩，樸實善良的演出，讓他受到觀眾愛憐，更在伊朗爆紅。

然而電影上映3年後，伊朗北部1990年發生大地震，造成多人死亡。憂心童星普爾安危的阿巴斯，後來將其尋找過程，拍成電影「生生長流」，並在片中虛構了一個自己、作為男主角，帶著兒子驅車趕往鎮區尋找男孩下落。這部作品不僅國際版權熱賣，更讓全球觀眾對伊朗災民伸出援手。

「生生長流」向世人展現伊朗人民面對災難的不屈與豁達，尤其以一對大半親友都過世的年輕戀人，仍堅持舉行婚禮並藉此抹平傷痛，同時向新生活招手最令人觸動，結尾的長鏡頭除被奉為經典，更反映出阿巴斯電影中永恆的人性之美。

在接下來的作品「橄欖樹下的情人」中，阿巴斯成功結合並顛覆真實與虛構，締造出令人驚嘆的劇本架構，一舉入選坎城影展。片中阿巴斯延伸「生生長流」飾演戀人的2名演員真實故事，將戲裡的演出與戲外的愛情呈現得精彩動人。

當年的「小男孩」普爾更時隔7年驚喜客串現身，變成小帥哥；而片尾戀人穿越茂密的橄欖樹林，宛若化為油綠田野間的兩朵小白花時，成就了「伊朗三部曲」最終的完美篇章。

「阿巴斯。伊朗。三部曲」系列電影將於15日起在全台陸續放映。（編輯：張雅淨）1110404

伊朗電影大師阿巴斯（Abbas Kiarostami）（圖）生前因拍攝電影「何處是我朋友的家」聲名大噪，並將出身伊朗北部科克、當時的小童星普爾（Babek Ahmed Poor）捧上國際。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月4日