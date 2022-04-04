台灣國際兒童影展 師生親子團隊作品大放異彩

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公視主辦的2022台灣國際兒童影展「小導演大夢想工作坊」，特別選在4日兒童節舉辦首映暨頒獎典禮，本屆的8部作品，也將在「公視+」台灣國際兒童影展頻道上架。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）今天是兒童節，公視特別選在這天舉辦2022台灣國際兒童影展「小導演大夢想工作坊」首映暨頒獎典禮，共選出8組師生、親子團體，以短片呈現孩童生活與對在地文化的觀察。

公視發布新聞稿分享，公視從2004年起2年一度辦理「台灣國際兒童影展」，除引進世界各國佳片，開啟兒童視野外，更扎根兒童影像教育計畫，規劃「小導演大夢想工作坊」，目前已完成輔導超過90部短片，其中多部佳作更勇奪國外兒童影展33座獎項。

「2022台灣國際兒童影展」策展人、公視國際部經理郭菀玲認為，小導演們越來越有能力表達自己想說的故事，觀點也越來越特別，「希望除了學會拍攝影片，在創作過程中善用時間、了解團隊合作的重要，都能成為孩子成長過程中珍貴的學習養分」。

「小導演大夢想獎–動畫類最佳影片」由短片「石獅子與布袋戲」奪得。評審認為團隊透過石獅子的觀察，呈現時代變遷及觀眾對布袋戲喜好的轉變，並以第一人稱台語口白說出，讓作品散發出濃厚在地童趣。

來自台中龍港國小的創作團隊「少年男子漢」表示，希望透過逐格動畫傳達對在地鄉土的關懷，讓更多人可以看見台灣傳統藝術布袋戲的美麗。

「小導演大夢想獎–非動畫類最佳影片」得主則是短片「海口囡仔佇東石」，記錄東石孩童與家人、同學間的情誼，並探索「海口囡仔」對未來的想像，反映出當地的產業概況與生活特色，自然清新的風格獲得評審肯定。

創作團隊「東石好蚵童」由嘉義東石國小師生組成，坦言透過這次拍攝過程，更認識東石平常沒有注意到的美景，也是一次更貼近自己居住土地的機會。

本屆「小導演大夢想工作坊」的8部作品，今晚將在「公視+」台灣國際兒童影展頻道上架。（編輯：管中維）1110404