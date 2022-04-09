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Matzka開唱如部落派對 耍幽默療癒歌迷

2022/4/9 17:45（4/9 17:51 更新）
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排灣族歌手Matzka舉辦「事情是這樣的」演唱會，5月將在Zepp New Taipei開唱，期待透過音樂和「瑪式幽默」療癒疫情下的大眾。（十一音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月9日
排灣族歌手Matzka舉辦「事情是這樣的」演唱會，5月將在Zepp New Taipei開唱，期待透過音樂和「瑪式幽默」療癒疫情下的大眾。（十一音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月9日
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（中央社記者王心妤台北9日電）排灣族歌手Matzka將於5月舉辦「事情是這樣的」演唱會，他笑稱開唱宛如舉辦部落派對，期待透過音樂和他個人獨特「瑪式幽默」療癒COVID-19疫情下的大家。

Matzka表示，原本去年就要舉辦演唱會，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期到今年5月。趁著這段時間，Matzka專注創作音樂，也把握機會回台東陪伴家人，他表示，「發現真的要時時刻刻陪伴家人，把握時光、活在當下。」

這次將在容納2000人的Zepp New Taipei開唱，Matzka不只解鎖個人成就，也希望觀眾能有更大空間盡情搖擺，Matzka也笑說：「部落Party Night正式開始，來嘛來嘛。」

Matzka「事情是這樣的」演唱會將於5月14日登場，門票於4月16日中午開賣。（編輯：陳政偉）1110409

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