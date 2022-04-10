型男音樂家跨界主持揭練琴秘辛 指甲分離血濺琴鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

深耕古典音樂領域多年的鋼琴家嚴俊傑跨界主持網路節目，感嘆音樂路難走，他說，人們常有音樂人很好賺的迷思，但一場音樂會要彈不知道幾萬個音，一個音可能才5毛錢，更不用提幕後大量的練習跟準備。（東森提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北10日電）鋼琴家嚴俊傑和中提琴家Eddie跨界主持網路節目「莫札特餐酒館」，邊做美食邊聊音樂，也坦言音樂路不好走。嚴俊傑就曾數度練琴練到指甲和肉分離，最後琴鍵上都是血。

東森今天發布新聞稿分享，中提琴家Eddie為三金典禮的表演常客，更是各大演唱會的古典音樂製作與樂手統籌，曾與莫文蔚、陳奕迅、徐佳瑩、久石讓等音樂人合作；鋼琴家嚴俊傑則是自13歲獲國際柴科夫斯基青少年音樂大賽第三獎起，便活躍於國內外樂壇，演奏足跡遍及歐亞等世界5大洲。

在音樂領域皆有成就的兩名型男音樂家首度跨界擔任節目主持人，坦言壓力不小。兩人將在節目中大展身手，示範各道美食的料理製作過程，也分享多年音樂路的秘辛故事。

深耕古典音樂領域多年的嚴俊傑和Eddie在節目上感嘆音樂路不好走，練習過程投入大量心力，職業傷痛更是家常便飯。嚴俊傑說，人們常有音樂人很好賺的迷思，但一場音樂會要彈不知道幾萬個音，一個音可能才5毛錢，更不用提幕後大量的練習與準備。

嚴俊傑坦言，自己曾不只一次彈琴彈到指甲跟肉分離，仍要邊流血邊彈下去，「有一場演奏會，我彈到一半指甲就開始裂了，但彈琴的重心就放在指尖，而且演奏不能中斷，彈到後來琴鍵上都是血。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Eddie則難忘有回在莫文蔚演唱會上樂譜被弄飛，讓他當下腦袋一片空白，「因為我學弟覺得沒黏翻譜比較好翻，沒想到莫文蔚走過時，她長裙裙襬一揮，譜就全部飛了出去。」最後Eddie只能趕緊拿著弓去撈譜，想著能撈幾張算幾張，還好撈到還未演奏的樂譜，但中間有一段還是只能靠記憶演奏，好在表演最後有順利過關。

「莫札特餐酒館」將於14日起，每週四晚上9時在噪咖YouTube平台首播上架。（編輯：張雅淨）1110410