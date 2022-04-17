「我的婆婆」電影版開拍 鍾欣凌追星搞丟大明星

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電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」原創IP電影「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」17日開拍，故事將延續電視版劇情，演員楊銘威（左起）、蘇晏霈、鍾欣凌、王少偉與邱凱偉睽違2年齊聚，將在電影版中繼續相愛相殺。（群之噰傳播股份有限公司、伯樂影業股份有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月17日

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」原創IP電影「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」今天開拍，鍾欣凌與黃姵嘉、許傑輝等班底全數回歸，故事將延續電視版劇情，蘇家又將鬧出全新荒謬事件。

「我的婆婆」電影版由製作人陳慧玲、伯樂影業董事長吳明憲共同監製，導演鄧安寧、編劇溫怡惠再度攜手合作外，主演群也全數回歸。今天鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭等人都出席開鏡，幕前幕後人員睽違2年齊聚，讓「婆婆」鍾欣凌笑說：「這氣氛就像我們一家人都團圓一樣。」

電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」創下公視收視率5.55的紀錄，包含5家電視台、7家網路OTT平台、國際平台都跟進播出，電影版開拍前製作團隊又再獲好消息，電視劇又熱銷至中國及韓國，讓團隊相當興奮。

陳慧玲表示，電影版將延續電視版劇情，闡述蘇家婆婆彩香在擺脫傳統家庭觀念束縛後，果斷展開全新人生，火寮一哥也為追求彩香使出渾身解數，但彩香卻將重心放在「追星」上，讓蘇家子女們紛紛傻眼，自己的媽媽竟然拋家棄子去跟風追星，還追星追到把明星搞丟，而捲入明星失蹤案，連警察都來關切，蘇家再次受到全台的關注議論。

電影版「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」將請來特別卡司，飾演被搞丟的明星OO，目前名單仍處保密階段，陳慧玲僅透露，OO將與鍾欣凌有很多精彩對手戲。鍾欣凌笑說：「希望這個OO可以是小鮮肉，很期待有一些吻戲、床戲之類的。」讓一旁的「火寮一哥」許傑輝被問到會不會擔心彩香被小鮮肉追走，許傑輝笑說：「沒在怕，彩香是我的，全台灣的民眾都會幫我追她。」

「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」預計於2023年農曆新年檔期上映，陳慧玲期待能開創專屬台灣人的喜劇賀歲電影，有笑有淚陪伴大家過新年。（編輯：張雅淨）1110417

電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」原創IP電影「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」17日開拍，監製吳明憲（右6）、陳慧玲（右5）與導演鄧安寧（前左3）率演員們舉行開鏡儀式。（群之噰傳播股份有限公司、伯樂影業股份有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月17日