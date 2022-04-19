夢多砸600萬辦健身大賽 打造讓台灣驕傲舞台

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日籍藝人夢多今年主辦「夢想盃健身大賽」，他表示，這個比賽預計花費新台幣600萬元，目前距離活動成本，還有60萬元資金缺口，因此在募資平台發起群募，希望各界與愛好健美運動的朋友能響應參與。（宜辰整合行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）來台發展近20年的日籍藝人夢多今年轉換身分，斥資新台幣600萬元主辦「夢想盃健身大賽」，夢多希望能打造一個讓外國選手羨慕台灣、讓台灣人感到驕傲的比賽舞台。

本名大谷主水的夢多，過去常在綜藝節目中不計形象搞笑，不過只要講到「健身比賽」，就會相當認真。夢多今天透過新聞稿分享，自己在來台灣之前，曾是日本跆拳道國家代表隊選手，熱愛健身的他更從2018年起，認真投入10多場健身大賽。

不過夢多常聽一起參賽的選手說，很羨慕國外比賽的舞台規格和獎金，才讓他動念、著手規劃，為選手們打造一個能夠發光發熱的舞台。他分享，選手為了榮譽，要經歷備賽訓練、飲食控制等各種辛苦，但有些比賽不論是場地、獎勵、安排規劃都不夠尊重選手，甚至沒有獎金。

夢多也打個比方舉例：「好的選手應該就像張惠妹站上一級舞台，不會在路邊或小學體育館唱歌，我要給選手的舞台規格就是小巨蛋等級。」因此，他將於6月12日在台大體育館舉行「夢想盃健身大賽」，分成比基尼、健體、古典、傳統、新秀等5個項目組別，總冠軍可獲得10萬元獎金。

夢多表示，「夢想盃健身大賽」預計花費600萬元，為了籌募成本自己四處奔走，不過目前距離活動成本，還有60萬元的資金缺口，因此在募資平台發起群募，希望各界、尤其是對健美運動有愛好的朋友能響應參與。

夢多也說：「我辦這個比賽，真的賺不到錢，是為了台灣健美的環境跟選手，希望讓別的國家羨慕台灣，台灣人對自己更有自信。 」

夢多除了希望第一屆「夢想盃」圓滿成功，他更把目標放遠，希望每年都能持續舉辦，讓「夢想盃」在未來3到5年內成為亞洲最大、甚至吸引全球目光的健美賽事。（編輯：張雅淨）1110419