演唱會取消未退款惹議 辛曉琪籲主辦單位儘速處理

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（中央社記者王心妤台北19日電）歌手辛曉琪原訂去年5月台中開唱，但因COVID-19疫情延期一次，最後決定取消，但有歌迷指出主辦單位海樂影業遲遲未退款。辛曉琪今天透過律師發布聲明，要求海樂影業儘速處理。

辛曉琪原訂去年5月在台中中興大學惠蓀堂舉辦的「回報以歌」演唱會，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期至12月，最後仍決定取消，歌迷只能選擇退票，但不斷有歌迷指出遲遲未收到主辦單位海樂影業退款。

辛曉琪今天表示，之前沒有親自回應是不希望將事情複雜化。她同時透過律師發布聲明，指出當時受三元素影藝有限公司邀約，海樂影業主辦的演唱會，雖用她的名義舉辦，但接洽場地、售票業務等都由海樂影業與三元素影藝處理，辛曉琪並未經手售票等業務。

第2點聲明，辛曉琪要求海樂影業早日出面解決退費事宜，同時建議消費者向各縣市消費者保護官、民間消費者保護團體申訴或向法院提起民事求償，保障自身權益。辛曉琪表示，演唱會退票事件已造成她的名譽受損，盼主辦單位儘速處理。對此，記者致電海樂影業，公司電話無人接聽。（編輯：張芷瑄）1110419