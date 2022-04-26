TIDF再現經典紀錄片百工圖 回顧台灣職人樣貌
（中央社記者葉冠吟台北26日電）繼去年重現1970至80年代電視紀錄片「芬芳寶島」系列後，今年台灣國際紀錄片影展持續挖掘，將時光拉到1980、90年代，免費展映電視紀錄片「百工圖」，回顧台灣職人當年面貌。
台灣國際紀錄片影展（TIDF）今天發布新聞稿分享，「百工圖」是由廣電基金出資製作，徵調3家國營電視台聯播的系列電視紀錄片。
相較於更早期的台灣電視紀錄片如「芬芳寶島」、「映像之旅」，聚焦民俗文化與地方風情，一共7季85集的「百工圖」內容介紹社會上各行各業，包含石礦工人、機械修復人員、計程車駕駛、Disco DJ、電台播音員、漫畫家、警察等。
導演們以採訪和實地拍攝，讓勞動者們能在鏡頭前侃侃而談，堪稱台灣最早的「職人」紀實節目，深刻影響當時觀眾對「紀錄片」的想像，極具時代意義。
由於電視節目多集數的需求，「百工圖」成為許多影視工作者初試啼聲的園地，包括導演黃明川、吳乙峰、郭笑芸、曾壯祥、游堅煜，以及以實驗動畫著稱的杲中孚、藝術家高重黎、影像教育家井迎瑞等人，都藉著拍攝紀錄片進入社會的各個角落，從實踐中獲得創作養分。例如黃明川就因拍了「採石為生的部族－石礦工人」，影響之後創作關於原住民主題的「西部來的人」。
「百工圖」總製作人王小棣也透過TIDF分享，這系列電視紀錄片是她自美國留學歸國後，思考「什麼是國家」而策畫拍攝，希望藉此與觀眾溝通、認識從事基層工作的人民。如今這批影片再度面世，讓她驚嘆，「想不到這麼多年過去，還有機會看到『百工圖』。」
本次TIDF將精選15部「百工圖」系列作品，以「時光台灣：1986－1991『百工圖』系列精選」展覽形式，自5月6日至15日影展期間於國家電影及視聽文化中心1樓免費放映。（編輯：張雅淨）1110426
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。