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首頁 / 娛樂

創作蝙蝠俠等漫畫人物 亞當斯辭世享壽80歲

2022/5/1 07:50
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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國著名漫畫藝術家尼爾．亞當斯（Neal Adams）已於4月28日在紐約辭世，享壽80歲。他曾於1960年代和1970年代創作出諸如蝙蝠俠、超人、復仇者和X戰警等漫畫人物。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，亞當斯曾於1960年代和1970年代為DC漫畫和漫威漫畫（DC and Marvel），創作出諸如蝙蝠俠（Batman）、超人（Superman）、復仇者（The Avengers）和X戰警（X-Men）等漫畫人物。

他是1970年代初「綠光戰警」（Green Lantern）和綠箭俠（Green Arrow）系列的幕後創意力量之一，聚焦諸如藥物成癮和種族主義等議題。

他的兒子喬許．亞當斯（Josh Adams）在臉書（Facebook）發文表示，父親已於4月28日凌晨2時辭世。

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喬許在發文中表示：「他的生涯由無與倫比藝術才華以及堅定不移性格所界定，堅定不移性格驅使他不斷為同儕以及弱勢者奮戰。他勢必會成為漫畫產業史上數一數二最具影響力的創作者，以及爭取社會和創作者權利的鬥士。」

DC漫畫公司（DC Comics）發表聲明，讚揚1941年6月15日出生的亞當斯是「對漫畫產業做出貢獻的聲譽最崇隆藝術家之一」。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1110501

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