美鄉村音樂傳奇歌手娜歐蜜賈德過世 享壽76歲

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）葛萊美獎得獎母女檔「賈德二人組」（The Judds）成員的美國鄉村音樂巨星娜歐蜜賈德，經家人證實已經過世，享壽76歲。 賈德二人組原本明天將入主鄉村音樂名人堂。

娜歐蜜賈德（Naomi Judd）的兩個女兒，歌手薇諾娜賈德（Wynonna Judd）和電影「致命追緝令」女星艾希莉賈德（Ashley Judd）在她們社群網站Instagram發布的共同聲明中說：「今天，我們姊妹倆經歷一場悲劇。」聲明說：「我們美麗的母親不敵精神疾病離我們而去。」

「我們試圖走出悲痛之際，深知廣大歌迷愛護著她，如同我們愛她一般。」

法新社報導，姊妹倆並未提供更多有關母親娜歐蜜過世的原因。

娜歐蜜與女兒薇諾娜1970年代晚期組成賈德二人組，但歌唱事業一直到了1983年才有了突破，知名度大開。這對母女組合生涯共締造14支冠軍單曲並贏得無數個音樂獎座，包括5座葛萊美獎。

鄉村音樂名人堂4月29日透過IG帳號宣布，賈德二人組5月1日將入主名人堂，說這個母女團體「協助1980年代的鄉村音樂回歸本源，在傳統民歌、原聲藍調和母女和聲默契影響下，唱出多首精實悅耳的歌曲」。

賈德二人組最膾炙人口的歌曲包括Love Can Build A Bridge、Mama He's Crazy以及Girls' Night Out等。

賈德二人組1991年因娜歐蜜診斷出C型肝炎而正式解散，不過母女倆之後仍多次配合特別巡迴以及演出而合體。

娜歐蜜和女兒薇諾娜原本今秋將再度合體，展開10多年來的第一次巡迴演出。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110501